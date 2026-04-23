Redécoupage électoral : une décision qui rétablit l'équilibre pour les Laurentides

PIEDMONT, QC, le 23 avril 2026 /CNW/ - Le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL) accueille favorablement la décision rendue par la Cour suprême du Canada, le mercredi 22 avril, dans le dossier du redécoupage de la carte électorale du Québec. Ce jugement confirme l'ajout de deux nouvelles circonscriptions pour les Laurentides et le Centre-du-Québec, reconnaissant le poids démographique réel de ces régions à forte croissance et l'écart qui s'était creusé au fil des dernières années.

Quatrième région du Québec avec ses 694 389 habitantes et habitants, les Laurentides connaissent une expansion démographique soutenue qui exerce une pression croissante sur les services publics et les infrastructures. Cette réalité rend incontournable une représentation politique pleinement alignée sur le poids et les besoins de la région.

« Nous sommes satisfaits de cette victoire historique devant la Cour suprême, qui valide le message que nous portons depuis longtemps : les Laurentides ne peuvent plus être reléguées au rang de région périphérique. Cette décision marque un point de départ vers la correction d'iniquités qui touchent nos régions en croissance », a déclaré Xavier-Antoine Lalande, président du CPERL et préfet de la MRC de La Rivière-du-Nord.

Le CPERL souligne également la force de la démarche collective ayant mené à ce résultat. Il tient à remercier ses partenaires co-demandeurs -- la MRC de Brome-Missisquoi, la Table des MRC du Centre-du-Québec et la Ville de Sherbrooke -- dont la mobilisation concertée a permis de faire reconnaître, devant les tribunaux, des enjeux fondamentaux d'équité territoriale.

Dans la foulée de cette décision, les élues et élus du CPERL entendent se mobiliser d'une seule voix afin de faire de cette reconnaissance judiciaire un véritable levier d'action porteur de gains concrets au bénéfice de la population laurentienne.

SOURCE Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL)

Source : Karine Parizeau, Agente de recherche, [email protected]