Nomination de Nadine Le Gal à la direction générale par intérim du CPERL

PIEDMONT, QC, le 12 mai 2026 /CNW/ - Le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL) est heureux d'annoncer la nomination de Nadine Le Gal à titre de directrice générale par intérim. Ce mandat temporaire, entériné lors de la réunion du conseil d'administration du 11 mai dernier, s'inscrit dans une démarche de transition visant à assurer la continuité des opérations de l'organisme en attendant l'embauche d'une nouvelle direction générale.

Nadine Le Gal (Groupe CNW/Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL))

Dotée d'une solide expérience en gouvernance, en gestion stratégique et en développement régional par la concertation des acteurs du milieu, Mme Le Gal aura comme mandat principal de piloter le soutien au processus de recrutement d'une direction générale permanente afin d'assurer une relève apte à mobiliser les équipes et à mener à terme des dossiers régionaux. Elle assurera également un soutien à l'équipe du personnel tout au long de cette période de transition.

Au cours des dernières années, alors qu'elle dirigeait le Cégep de Saint-Jérôme, Mme Le Gal a mené plusieurs projets d'envergure, contribuant au développement de l'offre de formation et au rayonnement de l'établissement dans les Laurentides. Elle s'est notamment démarquée par son habileté à rassembler des équipes multidisciplinaires et à faire avancer des initiatives structurantes pour la région.

Son parcours lui a permis de développer une fine connaissance du milieu régional, notamment dans les domaines de l'éducation, de l'employabilité et du développement territorial. Elle a également siégé à divers conseils d'administration et comités stratégiques.

« Nous sommes ravis d'accueillir Mme Le Gal à la direction intérimaire du CPERL. Sa rigueur, sa vision stratégique et sa connaissance de la région seront des atouts importants pour soutenir les priorités et assurer la continuité des actions de l'organisation en attendant l'embauche d'une nouvelle direction générale », a déclaré le président du CPERL et préfet de la MRC de La Rivière-du-Nord, Xavier-Antoine Lalande.

SOURCE Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL)

Source : Karine Parizeau, Agente de recherche, [email protected]