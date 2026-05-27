Élections provinciales 2026 - Lanaudière et les Laurentides créent une alliance pour défendre leurs intérêts

QUÉBEC, le 27 mai 2026 /CNW/ - À quelques mois des élections provinciales, le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL) et la Table des préfets de Lanaudière scellent une alliance interrégionale afin de faire front commun autour des grands enjeux qui touchent leurs territoires. De passage à Québec pour l'Assemblée des MRC de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), les deux organisations ont affirmé leur intention de parler d'une voix forte auprès des décideurs politiques.

Les personnes élues de la région des Laurentides et de Lanaudière. (Groupe CNW/Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL))

Limitrophes, fortement liées à la grande région métropolitaine et confrontées à des réalités territoriales comparables, les régions de Lanaudière et des Laurentides partagent plusieurs défis.

Déjà, plusieurs directions régionales de ministères couvrent les deux territoires, témoignant de la proximité et des réalités communes qui unissent ces régions. Les deux organisations souhaitent faire front commun afin d'assurer que nos deux territoires obtiennent la juste part qui leur revient, considérant leur proximité avec Montréal.

Les prochaines semaines seront consacrées à identifier les enjeux propres aux deux territoires qui commandent une attention particulière de la part du gouvernement du Québec et à de formuler des propositions concrètes à l'intention des formations politiques provinciales.

« Dans un contexte où les régions doivent se positionner avec clarté et cohérence, cette alliance avec Lanaudière permet de renforcer notre poids d'influence auprès du gouvernement du Québec. Les Laurentides souhaitent faire valoir leurs priorités avec rigueur et détermination, en s'appuyant sur des partenariats solides et une vision concertée du développement régional. » -- Xavier-Antoine Lalande, président du CPERL et préfet de la MRC de La Rivière-du-Nord

« Cette alliance interrégionale marque un pas important pour faire entendre avec force les priorités et les réalités de nos territoires auprès des décideurs nationaux. En parlant d'une seule voix, nous voulons nous assurer que les enjeux qui touchent nos communautés occupent la place qu'ils méritent dans les débats et les choix qui façonneront le Québec des prochaines années. » -- Isabelle Perreault, présidente de la Table des préfets de Lanaudière, et préfète de la MRC de Matawinie

Par cette démarche, les deux organisations réaffirment l'importance d'une collaboration régionale forte et proactive afin de faire émerger des solutions adaptées aux réalités des territoires péri-métropolitains.

À propos du Conseil des préfets et des élus de la région Laurentides (CPERL)

Le CPERL est l'instance régionale de concertation et de représentation des huit territoires laurentiens. Sa mission : coordonner les efforts des acteurs locaux et régionaux, dégager une vision commune et porter des projets structurants pour répondre aux préoccupations des Laurentides.

Le CPERL collabore étroitement avec les partenaires locaux, territoriaux et régionaux, tout en assurant un rôle de représentation auprès des différents paliers gouvernementaux et des autres instances. Ses actions reposent sur trois champs prioritaires :

Action politique : défendre les intérêts régionaux auprès des instances décisionnelles.

: défendre les intérêts régionaux auprès des instances décisionnelles. Concertation régionale : unir les forces des territoires pour une vision partagée.

: unir les forces des territoires pour une vision partagée. Gestion de projets : mettre en œuvre des solutions concrètes et concertées.

À propos de la Table des préfets de Lanaudière

La Table des préfets de Lanaudière a pour principal mandat de soutenir les MRC dans l'exercice de leur compétence en développement régional autour d'une vision commune : faire progresser notre territoire dans un esprit de collaboration et de cohérence. À la fois porte-voix politique et lieu de convergence des expertises locales et régionales, la Table veille à ce que les orientations et les investissements répondent concrètement aux réalités du territoire. Elle contribue activement à la réalisation de projets d'envergure et au déploiement de programmes régionaux au bénéfice de l'ensemble des communautés lanaudoises.

Depuis 10 ans, la Table joue un rôle prépondérant dans la définition et la mise en œuvre des dossiers structurants, en étroite collaboration avec les partenaires du milieu, constituant ainsi un tremplin essentiel pour le développement de Lanaudière.

SOURCE Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL)

Source Laurentides : Karine Parizeau, Agente de recherche, Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL), [email protected], 450 419-2420; Source Lanaudière : Naomie Briand, Conseillère - Marketing territorial et communication, Table des préfets de Lanaudière, [email protected], 450 499-5213, poste 107