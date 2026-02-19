CPERL | Mobilisé pour défendre les intérêts des Laurentides

PIEDMONT, QC, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL) sonne l'alarme sur plusieurs dossiers politiques jugés déterminants pour l'avenir de la région. Réunis le 6 février dernier, les représentants municipaux ont consacré une large part de leurs échanges à quatre enjeux régionaux : la réforme de la carte électorale, la situation des aqueducs privés, anciennement gérés par Aqua-Gestion, le tracé du futur train à grande vitesse (TGV) Alto et le financement du transport collectif.

Carte électorale -- Une bataille pour la représentation régionale

Le 1er décembre 2025, la Cour d'appel du Québec a tranché : la Loi n° 59 est inconstitutionnelle, ce qui rouvre la porte à un redécoupage de la carte électorale d'ici les élections de 2026. À la suite de ce jugement favorable au CPERL, le 23 décembre 2025, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il demanderait l'autorisation d'en appeler à la Cour suprême du Canada.

Pour le CPERL, l'enjeu est clair : la députation à l'Assemblée nationale doit refléter la réalité des régions en forte croissance démographique et commande une carte qui assure l'équité de la représentation, notamment dans les Laurentides.

Aqueducs privés -- Des avancées significatives dans les discussions

Lors d'une rencontre le 3 décembre dernier à l'Assemblée nationale où était présent un groupe d'élus municipaux représentant le CPERL, les équipes ministérielles et des députées de la région, des progrès importants ont été faits afin de réaliser les études nécessaires menant à la mise à niveau des anciens réseaux d'aqueducs gérés par Aqua Gestion, a été annoncé.

Devant cette annonce, le CPERL prépare une rencontre regroupant les élus des municipalités concernées, l'adjointe parlementaire de la ministre des Affaires municipale, des députées de la région et les équipes ministérielles afin d'échanger sur les prochaines étapes.

Le CPERL tient à s'assurer que les études permettront de brosser un portrait fiable des réseaux afin de déterminer les besoins prioritaires, alors qu'on compte 22 réseaux touchées dans la région.

TGV Alto -- Les Laurentides réclament un tracé stratégique

Le projet de TGV Alto continue d'inquiéter les élues et élus, qui jugent que le tracé actuellement proposé ferait de Mirabel une simple zone de passage. Ceux-ci réclament au gouvernement fédéral et Alto de présenter un corridor d'étude comprenant le site aéroportuaire de Mirabel, réduisant au minimum l'impact sur les zones résidentielles et agricoles de nos municipalités et prévoyant d'utiliser en priorité les terres fédérales acquises dans le cadre de la construction de l'aéroport de Mirabel.

Ainsi les membres du CPERL demandent l'implantation d'une gare sur le site aéroportuaire de Mirabel, lieu qui répond déjà à l'ensemble des facteurs clés guidant l'élaboration du corridor du TGV selon le bureau de projet Alto, et qui desservirait efficacement l'ensemble de nos communautés des régions des Laurentides et de Lanaudière.

Les préfets s'engagent à harmoniser leur position autour d'une résolution régionale inspirée de celle préparée par la Ville de Mirabel. Ils encouragent aussi tous les élus à participer à la consultation publique du 24 février, une étape qu'ils qualifient de « décisive ».

Le tracé proposé par Alto et le gouvernement fédéral témoigne d'une réalité démographique vieille de 40 ans, et met en relief de la nécessité d'adopter un tracé qui permettrait de soutenir la croissance démographique et économique de la région--et éviterait que les investissements en transport ne profitent qu'aux régions voisines.

Transport collectif -- Une inquiétude croissante face aux compressions

Suivant les compressions provinciales annoncées en transport collectif, dont une coupe de 200 M$, les élus du CPERL se disent très préoccupés de la décision du gouvernement du Québec.

Les impacts anticipés toucheraient directement certains territoires, notamment les MRC des Laurentides et des Pays d'en Haut, qui s'inquiètent des répercussions à la suite de possibles réductions de services et des impacts négatifs des reports dans l'acquisition de nouveaux autobus, qui prévoient des réductions de service et des difficultés liées à l'acquisition de nouveaux autobus.

Devant ce contexte, les membres du CPERL appellent à une réponse régionale concertée et à une réflexion sur la diversification des sources de financement.

Une rencontre officielle avec les directions régionales du MTMD sera organisée sous peu afin d'exposer les préoccupations du territoire.

