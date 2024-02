LE PRODUCTEUR DE LÉGUMES EN SERRE DE KINGSVILLE TESTERA LA PRODUCTION DE MINI-CONCOMBRES AVEC UNE LUMIÈRE ROUGE LOINTAIN FIXE ET LA SOLUTION DYNAMIQUE DEL DE SOLLUM.

MONTRÉAL, le 5 févr. 2024 /CNW/ - Les récents progrès en matière de technologie serricole ont suscité un intérêt considérable chez les producteurs, en particulier en ce qui concerne l'utilisation du rouge lointain dans l'éclairage des cultures. Il a été démontré que cette lumière, qui fait partie du spectre juste derrière la lumière rouge visible, influence le comportement des plantes tels que la floraison et la croissance. Profitant de cette occasion, Red Sun Farms Ontario a entrepris un projet visant à évaluer les avantages de l'éclairage rouge lointain et de l'éclairage dynamique. L'entreprise mène des tests comparant les luminaires intelligents DEL de Sollum et sa plateforme infonuagique Le Soleil à votre ServiceMC, reconnus pour ajuster, de concert, les spectres lumineux aux stades de croissance des plantes, à l'éclairage traditionnel à spectre fixe. Cette initiative vise à mesurer de façon scientifique l'amélioration du rendement, de la qualité et de l'efficacité de la croissance des cultures, établissant ainsi de nouvelles normes dans le domaine de l'agriculture de précision.

Red Sun Farms Pntario testera la production de mini-concombres avec une lumière rouge lointain fixe et la solution dynamique DEL de Sollum. Les luminaires intelligents DEL de Sollum et sa plateforme infonuagique Le Soleil à votre Service(MC) sont reconnus pour ajuster, de concert, les spectres lumineux aux stades de croissance des plantes, à l'éclairage traditionnel à spectre fixe. Cette initiative vise à mesurer de façon scientifique l'amélioration du rendement, de la qualité et de l'efficacité de la croissance des cultures, établissant ainsi de nouvelles normes dans le domaine de l'agriculture de précision. (Groupe CNW/Sollum Technologies)

Établi à Kingsville, en Ontario, Red Sun Farms Ontario opère une serre ultramoderne d'une superficie de 1,2 million de pieds carrés. Entamant sa quatrième saison, Red Sun Farms Ontario produit, sur 21,5 acres, plusieurs variétés de tomates de façon conventionnelle et 6 acres de mini-concombres cultivés avec un éclairage DEL. Dans une démarche visant à améliorer ses normes de qualité, Red Sun Farms Ontario lance des essais sur la croissance de mini-concombres. Cette recherche comparera l'efficacité de l'éclairage DEL à spectre fixe aux capacités de la solution d'éclairage dynamique DEL de Sollum.

Des études menées récemment ont démontré le rôle important de la lumière rouge lointain à certains stades de croissance, en particulier dans l'amélioration des caractéristiques comme l'élongation des tiges. Cet aspect est crucial pour les cultures pérennes telles que les concombres, où l'allongement des entre-nœuds des tiges peut nettement améliorer la circulation de l'air et la santé générale de la plante. En explorant ces techniques d'éclairage avancées, Red Sun Farms Ontario vise non seulement à optimiser la croissance des concombres, mais aussi à ouvrir une nouvelle ère dans la culture de précision en serre.

« Nous sommes ravis de nous associer à Sollum pour cet essai, puisque nous sommes sur le point d'agrandir nos installations et que nous recherchons la meilleure solution d'éclairage DEL disponible pour cultiver de manière efficace et durable. Nos projets de recherche et de développement sont une partie essentielle de notre succès en tant que producteur en serre », déclare Sarah Lombardi, directrice générale de Red Suns Farms Ontario. « La science actuelle nous montre que la modification du rapport entre le rouge et le rouge lointain dans l'éclairage d'appoint a un impact significatif sur la morphologie des plantes et nous voulons constater ces impacts dans notre propre serre », poursuit-elle. « Alors que d'autres solutions d'éclairage nous permettent d'étudier les effets de l'inclusion du rouge lointain dans des DEL à spectre fixe, la solution de Sollum nous offre, en plus, la possibilité d'observer comment la modification dynamique de ce rapport au fil du temps pourrait apporter des avantages supplémentaires à nos cultures. N'oublions pas que la flexibilité qui permet d'ajuster l'intensité du luminaire en cas de besoin signifie également des économies de coûts en électricité pour la serre lorsqu'il est installé à plus grande échelle. »

Frank Peters, maître producteur chez Red Sun Farms Ontario, ajoute : « C'est un nouveau chapitre très intéressant pour moi, qui me permet d'approfondir mes connaissances en matière d'éclairage d'appoint. J'ai fait l'expérience de la culture avec éclairage HPS et DEL standard, mais l'éclairage dynamique est une nouvelle aventure. La perspective de développer des recettes d'éclairage basées sur des données et adaptées aux différents stades de croissance des plantes est fascinante. »

« De nombreuses études ont été et sont actuellement menées sur les avantages de la modification du rapport rouge/rouge lointain pour le rendement des cultures, le temps de récolte, la production de fruits et de nombreux autres indicateurs de croissance », explique Rose Séguin, agronome chez Sollum Technologies. « Ces recherches révèlent souvent que les effets positifs de l'ajout de rouge lointain dépendent du moment, c'est-à-dire que le ratio doit être plus élevé à des moments précis de la journée ou à des stades de croissance spécifiques afin de produire le résultat désiré », poursuit-elle. « Seule une solution d'éclairage DEL dynamique comme celle de Sollum permet aux producteurs comme Red Suns Farms de manipuler le ratio de lumière rouge à rouge lointain au fil du temps afin d'en maximiser les bénéfices. »

