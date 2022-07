Red Deer, en Alberta, remporte le grand prix de 100 000 $ du Défi Ensemble, tout va mieux de ParticipACTION.

TORONTO, le 26 juill. 2022 /CNW/ - La troisième édition du Défi Ensemble, tout va mieux de ParticipACTION, un programme national d'activité physique qui encourage les Canadiens à bouger ensemble tout au long du mois de juin est terminé. Red Deer remporte le grand prix de 100 000 $ pour la réalisation de projets locaux de sport et d'activité physique.

La pandémie ayant eu pour effet de réduire encore plus les niveaux d'activité physique à l'échelle nationale, le Défi Ensemble, tout va mieux constitue une occasion unique pour aider les Canadiens à mieux rebondir dans cette nouvelle réalité, notamment en mettant de l'avant les bienfaits de l'activité physique, non seulement pour la santé physique et mentale des individus, mais aussi pour bâtir des communautés plus fortes, plus saines et plus dynamiques.

« Félicitations à Red Deer et à tous les gagnants provinciaux et territoriaux », a déclaré Elio Antunes, président et directeur général de ParticipACTION. « C'était fascinant de voir ces milliers d'initiatives d'activité physique et de sport, provenant des communautés et favorisant l'inclusion, tout au long du Défi Ensemble, tout va mieux. Le fait de bouger ensemble contribue à réduire les inégalités, à accroître les liens entre et à travers les cultures, et à diminuer l'isolement. »

« L'activité physique et les loisirs sont essentiels pour améliorer notre bien-être, développer un sentiment d'appartenance et de communauté », a déclaré Adam van Koeverden, Secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé et de la ministre des Sports. « Nous avons tous vécu beaucoup de choses au cours des deux dernières années et, pour cette raison, il est plus important que jamais pour les Canadiens de sortir et de rester actifs physiquement. Grâce à l'investissement de 25 millions de dollars sur cinq ans du gouvernement du Canada pour appuyer ParticipACTION, nous continuerons de donner aux Canadiens les moyens de demeurer actifs pendant et après la pandémie. Félicitations à Red Deer pour être la communauté la plus active du Canada! »

Des communautés d'un bout à l'autre du pays ont relevé le défi. Cette année, plus de 600 000 participants de plus de 1 700 collectivités ont pris part au Défi Ensemble, tout va mieux, pour un total de plus de 500 millions de minutes actives enregistrées dans l'appli.

Afin de soutenir les initiatives locales d'activité physique et de sport, ParticipACTION a distribué plus de 500 000 $ en subventions à près de 600 organismes à travers le pays. De plus, grâce à l'appui de Saputo, six organisations ont reçu des Subventions signature Saputo plus généreuses afin de rehausser leur participation au défi. Découvrez les histoires incroyables des récipiendaires des Subventions signature Saputo à l'adresse suivante : https://www.participaction.com/fr-ca.

« Chez Saputo, nous nous engageons à promouvoir de saines habitudes de vie chez nos employés et dans les communautés où nous travaillons, vivons et jouons », a déclaré Stéphanie Roy, chef des relations communautaires. « Notre partenariat avec ParticipACTION et notre soutien au Défi Ensemble, tout va mieux étaient tout à fait naturels pour nous. Nous félicitons tous les Canadiens et les centaines d'employés qui se sont lancés avec nous dans ce défi et qui mènent une vie plus active aujourd'hui. »

« Nous avons pris le soin de financer des organisations et des événements qui favorisaient l'inclusion et le lien social pour les groupes en quête d'équité », a déclaré Elio Antunes. « Il est si important de considérer l'activité physique comme quelque chose d'indispensable dans la vie, non seulement pour les bienfaits sur la santé physique et mentale, mais cela contribue aussi à mobiliser tous les membres de nos communautés sur un pied d'égalité, et ce, d'une manière amusante et engageante. »

La communauté la plus active au Canada

Située dans le centre de l'Alberta, avec une population d'un peu plus de 100 000 habitants, Red Deer est une destination touristique où ont lieu de nombreux événements sportifs majeurs. Red Deer en est à sa troisième participation au Défi Ensemble, tout va mieux. La communauté s'est distinguée par son enthousiasme et son engagement envers le Défi, en commençant par le maire de celle-ci, qui a réalisé une vidéo interactive invitant tous les employés de la ville de Red Deer à participer au Défi. Il a également mis en place plusieurs mini-événements auxquels tous les résidents étaient conviés. Ces mini-défis visaient à réduire les obstacles à la participation à l'activité physique chez les personnes victimes d'inégalités en matière de santé, dans le but de créer des occasions amusantes et gratuites pour aider leurs résidents à rester connectés tout en étant actifs.

« Je suis incroyablement fier de notre communauté qui s'est rassemblée et qui a prouvé que Red Deer est bien la communauté la plus active du Canada », a déclaré Ken Johnston, maire de Red Deer. « Lorsqu'il y a un défi, nous le relevons haut la main et démontrons qu'il n'y a pas mieux que Red Deer et ses habitants. Nous avons hâte d'utiliser cet argent pour promouvoir l'activité physique dans notre communauté. Merci, ParticipACTION, pour ce défi et pour avoir encouragé l'activité physique dans notre pays. »

Dans le cadre du Défi Ensemble, tout va mieux, des prix ont été remis à la Communauté la plus active de chaque province et territoire.

Les gagnants provinciaux et territoriaux de 2022, sont :

Red Deer, en Alberta, financé par le gouvernement de L'Alberta

Richmond, en Colombie-Britannique.

Pinawa, au Manitoba.

Salisbury, au Nouveau-Brunswick, financé par le gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Labrador City, à Terre-Neuve-et-Labrador, financé par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador.

Fort Simpson, dans les Territoires du Nord-Ouest, financé par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

Truro, en Nouvelle-Écosse, financé par la province de la Nouvelle-Écosse.

Iqaluit, au Nunavut.

North Grenville, en Ontario

Summerside, Île-du-Prince-Édouard, financé par le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard.

Sutton, au Québec -- financé par l'Alliance québécoise du loisir public (AQLP).

La Ronge, en Saskatchewan -- financé par le gouvernement de la Saskatchewan.

Whitehorse, au Yukon.

Le Défi Ensemble, tout va mieux de ParticipACTION est financé par le gouvernement du Canada et par Saputo.

