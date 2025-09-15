Recycleur de véhicules sans permis - 9208-4904 Québec inc. plaide coupable

QUÉBEC, le 15 sept. 2025 /CNW/ - L'Office de la protection du consommateur annonce que l'entreprise 9208-4904 Québec inc. a plaidé coupable, le 24 avril 2025, à des accusations portées en vertu de la Loi sur la protection du consommateur. Elle devra payer des amendes totalisant 6000 $.

L'Office lui reprochait d'avoir agi comme un recycleur de véhicules routiers sans détenir le permis requis par la loi. Les infractions ont été commises à Baie-Comeau en novembre 2021.

Des règles spécifiques aux commerçants et aux recycleurs de véhicules

L'Office de la protection du consommateur a la responsabilité d'émettre et de gérer les permis de commerçants et de recycleurs de véhicules routiers. Toute personne qui fait le commerce ou le recyclage de véhicules routiers (automobiles neuves ou d'occasion, motos, motoneiges, véhicules récréatifs, etc.) doit avoir un permis.

La loi impose aux recycleurs de véhicules des obligations spécifiques destinées à mieux protéger les consommateurs. Pour obtenir un permis de l'Office, ils doivent notamment déposer un cautionnement, une somme d'argent qui peut servir à indemniser les consommateurs.

