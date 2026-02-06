Contrats non conformes et clause interdite - Fido Solutions inc. plaide coupable

QUÉBEC, le 6 févr. 2026 /CNW/ - L'Office de la protection du consommateur (OPC) annonce que l'entreprise Fido Solutions inc. a plaidé coupable, le 15 décembre 2025 à Montréal, à des accusations portées en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (LPC). Pour 50 des chefs d'accusation déposés par le Directeur des poursuites criminelles et pénales, des amendes totalisant 210 700 $ avec les frais ont été imposées.

L'Office reprochait à Fido Solutions d'avoir contrevenu aux articles 11.2 et 214.2 de la LPC. Fido a reconnu avoir inscrit dans des contrats une clause interdite, lui permettant de modifier unilatéralement le contrat sans y ajouter les conditions et restrictions précises permettant une telle modification. Elle a également reconnu avoir omis plusieurs des renseignements obligatoires dans un contrat à exécution successive de service fourni à distance, par exemple, la description détaillée de chacun des services faisant l'objet du contrat, la description et le prix courant du bien vendu ou offert en prime à l'achat du service, les restrictions d'utilisation de chacun des services faisant l'objet du contrat ainsi que les limites géographiques à l'intérieur desquelles les services peuvent être utilisés. Les infractions remontent à 2012 et 2013.

Le siège social de Fido Solutions est situé à Vancouver, en Colombie-Britannique.

Télécommunications : des règles pour protéger les consommateurs

Des règles particulières de la LPC encadrent les contrats à exécution successive de service fourni à distance, dont les contrats de téléphonie cellulaire et résidentielle, de services de télévision et d'accès à Internet.

Ces règles touchent plusieurs aspects du contrat : les renseignements obligatoires que doit comprendre le contrat et la façon de les présenter, le renouvellement du contrat, les modifications unilatérales du contrat par le fournisseur de services, l'annulation du contrat et les frais maximaux qui peuvent alors être exigés, etc.

