Stratagème de basses soumissions - Couvreur Bonneau inc. perd son permis de commerçant itinérant

QUÉBEC, le 3 févr. 2026 /CNW/ - L'Office de la protection du consommateur (OPC) annonce l'annulation du permis de commerçant itinérant de l'entrepreneur Couvreur Bonneau inc. Le président délégué de l'Office a jugé que l'entreprise ne peut assurer, dans l'intérêt public, l'exercice honnête et compétent de ses activités commerciales. La décision a été rendue le 7 janvier 2026.

Dans son préavis d'intention d'annulation de permis, le président délégué souligne que l'entreprise a fait l'objet de 28 plaintes de consommateurs en moins d'un an. Elles mettent en lumière le stratagème suivant :

Couvreur Bonneau initie le contact avec le propriétaire en déposant une soumission ou une lettre personnalisée dans sa boîte à lettres. Il évoque un rabais ou propose un prix intéressant, ce qui amène le propriétaire à conclure un contrat de réfection de toiture;





Dès le début des travaux, une fois le revêtement de toiture retiré, un employé avise le client qu'il y aura des travaux supplémentaires à effectuer (moisissure dans le contreplaqué ou dans l'isolation, etc.), ce qui implique une augmentation substantielle des coûts;





Le client est mis sous pression et ne voit d'autre solution que de signer un second contrat pour que les travaux prévus initialement soient complétés;





Les augmentations de coût constatées dans 18 contrats sont le plus souvent exorbitantes. Elles varient entre 18 % et 555 % par rapport à la valeur initiale du contrat. Dans 14 des cas, la valeur du contrat a plus que doublé.

Le président délégué note que l'analyse des scénarios révélés par les plaintes démontre de la part de Couvreur Bonneau des pratiques commerciales trompeuses hautement préjudiciables sur le plan économique pour les consommateurs impliqués. Plusieurs autres irrégularités relatives aux obligations liées au commerce itinérant ont été révélées par l'enquête de l'Office.

Par ailleurs, la licence d'entrepreneur en construction de Couvreur Bonneau inc. n'est plus valide depuis le 13 décembre 2025.

Couvreur Bonneau inc. déclare son établissement au 306-1555, boulevard de l'Avenir à Laval.

Indemnisation grâce au cautionnement

L'Office rappelle que le fait d'être titulaire d'un permis de commerçant itinérant de l'OPC ou d'une licence d'entrepreneur en construction de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) implique que l'entreprise a versé un cautionnement qui peut éventuellement servir à indemniser les consommateurs.

Dans le cas de Couvreur Bonneau, le total des cautionnements détenus par l'Office et par la RBQ s'élève à 100 000 $. Les consommateurs qui auraient une réclamation à faire en lien avec un contrat conclu avec cette entreprise pendant la période de validité du permis ou de la licence sont invités à contacter l'Office pour présenter une demande.

Réfection de toiture : prudence avec le plus bas soumissionnaire

Les propriétaires doivent faire preuve de la plus grande prudence avant de signer un contrat de réfection de toiture. Une entreprise qui propose une soumission dont le prix est très bas pourrait réviser ce prix à la hausse en cours de travaux. Si des « extras » s'avèrent nécessaires, le fait que le toit soit soumis aux intempéries place le consommateur dans une situation d'urgence et d'extrême vulnérabilité vis-à-vis l'entrepreneur.

Pour vos travaux de toiture, ne faites pas affaire avec une entreprise qui prend l'initiative de vous contacter. De préférence, consultez d'abord un professionnel du bâtiment pour avoir une opinion neutre sur la nature des travaux et l'urgence de les réaliser. Demandez ensuite des soumissions à plus d'un couvreur et vérifiez méticuleusement le dossier de chacun des soumissionnaires, notamment s'il a fait l'objet de plaintes à l'OPC ou à la RBQ, s'il a des assurances responsabilité civile, s'il est membre d'une association de professionnels et s'il peut vous fournir de bonnes références.

Si l'entreprise arrête les travaux pour revoir le contrat à la hausse, en cas de doute, ne cédez pas à l'urgence et prenez le temps de demander une seconde opinion.

