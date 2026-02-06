Faux prix de référence pour des produits en solde - La Société Canadian Tire ltée plaide coupable

QUÉBEC, le 6 févr. 2026 /CNW/ - L'Office de la protection du consommateur (OPC) annonce que la Société Canadian Tire ltée a plaidé coupable, aujourd'hui à Montréal, à des accusations portées en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (LPC). Pour 74 des chefs d'accusation déposés par le Directeur des poursuites criminelles et pénales, la Société devra payer des amendes totalisant 1 287 550 $ avec les frais.

L'Office reprochait à Canadian Tire d'avoir contrevenu à l'article 225 b) de la LPC, qui interdit au commerçant d'indiquer faussement un prix courant ou un autre prix de référence pour la vente d'un bien. Sur une période de 6 mois, soit d'avril à octobre 2021, l'Office a vérifié les prix de 7 produits ciblés dans les circulaires de Canadian Tire, sur son site web ainsi que dans 3 succursales de la grande région de Montréal.

Lorsque les produits ciblés étaient annoncés en solde dans les circulaires ou sur le site web, le commerçant précisait le rabais en pourcentage ou en dollars par rapport à un prix courant. Or, l'analyse des données de vente a démontré que les produits n'étaient vendus au prix courant que dans une très faible proportion des cas. L'enquête a aussi établi qu'en magasin, les produits n'ont pratiquement jamais été affichés au prix courant pendant la période de vérification.

Canadian Tire a reconnu sa culpabilité pour 5 des produits faisant l'objet de l'enquête, soit des ensembles de couteaux Henckels et Cuisinart, des batteries de cuisine Lagostina et Heritage et une perceuse sans fil Dewalt.

Le siège social de la Société Canadian Tire est situé à Toronto, en Ontario.

Source : OPC - Relations avec les médias

Pour renseignements (journalistes seulement) : Charles Tanguay

418 643-1484, poste 2254

SOURCE Office de la protection du consommateur