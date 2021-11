RECYC-QUÉBEC vous invite à relever le Défi Zéro Gaspi pour réduire le gaspillage alimentaire

MONTRÉAL, le 8 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Selon les plus récentes données canadiennes, on estime que 63 % des résidus alimentaires jetés ou compostés par les ménages auraient pu être consommés. Pour mettre un frein à ce gaspillage au Québec et lancer un vaste mouvement citoyen en faveur de sa réduction, RECYC-QUÉBEC est fière d'être partenaire du Défi Zéro Gaspi qui revient sous une formule annuelle dont Florence-Léa Siry, experte de la lutte au gaspillage alimentaire, et le chef Guillaume Cantin, directeur général de La Transformerie, sont les instigateurs.

Dès leur inscription, les participants auront accès à une conférence très instructive animée par les deux porte-parole. Par la suite et chaque mois, les participants recevront une infolettre regroupant des défis stimulants, des articles inspirants et un cahier de recettes. Le moment phare sera le « Défi Vide-Frigo », qui durera tout le mois de janvier 2022. Tous les conseils sont gratuits. Il suffit de rejoindre la communauté virtuelle au defizerogaspi.com pour participer.

Le soutien financier accordé au Défi Vide-Frigo s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de l'action 10 du Plan d'action 2019-2024 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, soit contribuer à la réduction du gaspillage alimentaire.

Citations

« Dans la gestion de ses matières résiduelles, le Québec s'efforce notamment d'atteindre la pleine et entière valorisation de ses résidus alimentaires et de ses résidus verts. Un peu partout, la collecte de ces résidus et leur transformation en énergie renouvelable ou en compost s'organisent. Toutefois, avant même de penser valoriser ces résidus, on doit tout faire pour en réduire le volume. Il faut garder continuellement en tête l'importance de réduire le gaspillage alimentaire, une action très concrète et à la portée de tous. J'encourage donc les Québécoises et les Québécois à adhérer au Défi Zéro Gaspi. Félicitations à ses promoteurs! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Informer sur ce qu'est le gaspillage alimentaire, donner le goût de poser des gestes concrets pour réduire son empreinte et accompagner avec des outils pratiques, voilà une des multiples initiatives de RECYC-QUÉBEC pour contribuer à l'atteinte d'un Québec sans gaspillage. J'invite les gens à s'inscrire en grand nombre!»

Sonia Gagné, présidente directrice générale de RECYC-QUÉBEC

« La créativité est le meilleur outil pour lutter contre le gaspillage alimentaire.»

Florence-Léa Siry, auteure et ambassadrice du zéro gaspi

«Réduire le gaspillage alimentaire est la solution prioritaire pour contrer les changements climatiques. Accessible à tous.tes à la maison, le Défi Zéro Gaspi va motiver les gens à poser des gestes concrets anti-gaspi dans le plaisir.»

Guillaume Cantin, ambassadeur du zéro gaspi et co-initiateur de la Transformerie

Qu'est-ce que le gaspillage alimentaire ?

Le gaspillage alimentaire se définit comme toute nourriture destinée à la consommation humaine qui est perdue ou jetée dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, du champ à l'assiette. Cela entraîne malheureusement le gaspillage d'énergies et ressources et génère des gaz à effet de serre lors de la production, la transformation et le transport de ces aliments qui ne seront pas consommés.

Lien connexe

https://florenceleasiry.com/defi-zero-gaspi/

À propos

RECYC-QUÉBEC est une société d'État créée en 1990 avec le souci de faire du Québec un modèle de gestion novatrice et durable des matières résiduelles pour une société sans gaspillage. Elle promeut, développe et favorise la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d'emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective d'économie circulaire et de lutte aux changements climatiques.

Florence-Léa Siry, ambassadrice du zéro gaspi et au fil de ses millions d'interactions sur les réseaux sociaux, de témoignages, d'astuces, de recettes, a réussi a créer une vaste et constructive discussion autour du sujet.

Guillaume Cantin, co-initiateur de la Transformerie, est connu du grand public pour avoir remporté la première saison de l'émission Les Chefs! à Radio-Canada. Avec leur premier délicieux projet Les Rescapés, il a su mettre à profit son expertise afin de développer des recettes originales dont les ingrédients principaux proviennent des aliments invendus qui autrement, auraient été jetés.

