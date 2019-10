RECYC-QUÉBEC souligne l'excellence des industries, commerces et institutions dans la gestion de leurs matières résiduelles

QUÉBEC, le 21 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de son programme ICI on recycle +, RECYC-QUÉBEC ira à la rencontre des industries, commerces et institutions (ICI) pour souligner la gestion exemplaire de leurs matières résiduelles. Ces organisations ont atteint les plus hauts niveaux du programme grâce aux actions inspirantes et surtout reproductibles, qu'elles ont su intégrer dans leurs pratiques d'affaires.

La présidente-directrice générale de la société d'État, Mme Sonia Gagné, remettra des attestations de niveau Performance + et Élite aux ICI qui se sont engagés dans le programme ICI on recycle +.

Les remises se feront à Québec, au Saguenay, à Montréal et à Gatineau en octobre et novembre.

« Depuis 10 ans, nous accompagnons les ICI dans la mise en place de mesures concrètes qui permettent de réduire la quantité de matières résiduelles qu'ils génèrent. Cette année, nous avons connu une année record et un engouement renouvelé à l'égard de la démarche. Les organisations semblent s'engager plus facilement. Leurs clients et leurs employés sont de plus en plus préoccupés par l'empreinte environnementale des commerces qu'ils fréquentent ou pour lesquels ils travaillent. »

Sonia Gagné, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC

ICI on recycle + est le seul programme gouvernemental de reconnaissance qui prévoit un accompagnement personnalisé pour aider les ICI dans leur démarche tout en leur fournissant des outils pratiques pour faciliter l'implantation des mesures de saine gestion des matières résiduelles. Le programme donne des outils pour agir en adéquation avec les besoins de leurs clientèles.

Pour consulter la carte des ICI qui adhèrent au programme ICI on recycle + : www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/programme-ici-on-recycle-plus.

Depuis 2003, RECYC-QUÉBEC offre au nom du gouvernement du Québec la seule attestation en gestion des matières résiduelles à des ICI de toutes tailles et de tous secteurs d'activité situés au Québec.

Près de 700 établissements participent au programme ICI on recycle +.

Soucieuse de faire du Québec un modèle de gestion novatrice et durable des matières résiduelles pour créer une société sans gaspillage, RECYC-QUÉBEC est une société d'État créée en 1990 et qui a pour objectif de promouvoir, de développer et de favoriser la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d'emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective de conservation des ressources.

Pour plus d'information ou pour s'inscrire : www.recyc-quebec.gouv.qc.ca

