RECYC-QUÉBEC s'engage à soutenir Synergie Québec pour renforcer le réseau des symbioses industrielles

MONTRÉAL, le 13 juin 2024 /CNW/ - RECYC-QUÉBEC conclut une entente avec la Communauté Synergie Québec en vue de dynamiser et étendre les actions de la communauté des symbioses industrielles et territoriales à travers la province.

L'entente stratégique, conclue par RECYC-QUÉBEC avec le réseau des symbioses industrielles Synergie Québec, prévoit un investissement de 750 000 $ sur deux ans en vue de soutenir les actions clés qui favorisent l'expansion et l'amélioration des pratiques d'économie circulaire dans toute la province.

Deux chantiers seront mis en œuvre : le renforcement de la capacité d'action de la communauté de pratiques, et la modernisation de sa plateforme de gestion de données. Cette entente permettra aussi un alignement plus précis avec les objectifs nationaux de développement durable, s'inspirant de modèles internationaux.

Une capacité d'action renforcée

Depuis 2013, la communauté de pratiques Synergie Québec est dédiée au développement des symbioses industrielles et territoriales au Québec. Elle est animée par le Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI). Les 60 animateurs et animatrices des 25 symbioses membres du réseau Synergie Québec accompagnent quelque 3300 entreprises et organisations de leurs territoires pour valoriser leurs matières résiduelles, réduire l'enfouissement et les émissions de gaz à effet de serre.

Emmanuelle Géhin, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC, indique : "Cette entente marque une étape importante et logique dans la poursuite de nos efforts quant à l'atteinte d'un taux de circularité de 5% au Québec, cible centrale de notre plan stratégique. Notre collaboration permettra de consolider les fondations de Synergie Québec et d'étendre son impact, garantissant que chaque membre de la communauté ait accès aux ressources et aux compétences nécessaires pour contribuer efficacement à la transition écologique partout sur le territoire."

Une structure renouvelée

La Communauté Synergie Québec s'est dotée d'une nouvelle structure de gouvernance composée de cinq membres élus, d'une représentante du CTTÉI et d'un représentant de RECYC-QUÉBEC. Ce comité de pilotage élaborera les stratégies et le plan d'action des deux années à venir, identifiera les chantiers communs potentiels et entreprendra les démarches de représentation utiles pour assurer la pérennité des emplois du réseau. Il s'assurera que la nouvelle plateforme de gestion de données intègre les objectifs nationaux de développement durable et s'inspirent de modèles internationaux.

« Nous nous réjouissons que RECYC-QUÉBEC, qui avait déjà appuyé les projets locaux d'économie circulaire par le passé par le biais d'appels à projets, poursuive son implication au niveau stratégique dans la communauté grâce à cette entente. Cet engagement favorise le maintien et le développement du réseau pour les deux prochaines années et envoie un message d'encouragement aux organismes de développement économiques régionaux à poursuivre le travail de terrain mené par les membres de Synergie Québec », conclut Émilie Dupont, conseillère en économie circulaire à la SADC du Kamouraska et représentante de Synergie Québec.

Faits et Chiffres :

RECYC-QUÉBEC engage un soutien financier de 750 000 $ sur deux ans en vue de renforcer la solidité du réseau et son rôle de catalyseur de la transition vers des méthodes de travail plus écologiques et performantes à travers le Québec.

La communauté Synergie Québec regroupe entre 20 et 25 projets d'économie circulaire industriels et territoriaux (ou « symbiose industrielles ») dans 16 régions du Québec. Elle compte environ 60 animateurs et animatrices, accompagne un peu plus de 3300 entreprises et a permis la mise en œuvre de plus de 850 synergies. Entre 2020 et 2022, la communauté a produit 3 recueils de synergies et 56 études de cas de réalisations en économie circulaire.

À propos de RECYC-QUÉBEC

RECYC-QUÉBEC est une société d'État créée en 1990, dédiée à faire du Québec un modèle de gestion novatrice et durable des matières résiduelles dans une société sans gaspillage. Elle promeut, développe et favorise la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d'emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective d'économie circulaire et de lutte contre les changements climatiques.

