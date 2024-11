RECYC-QUÉBEC renouvelle l'attestation de l'ensemble des restaurants St-Hubert du Québec à son programme ICI on recycle +

MONTRÉAL, le 6 nov. 2024 /CNW/ - RECYC-QUÉBEC est fière de renouveler l'attestation au programme ICI on recycle + aux 110 rôtisseries St-Hubert du Québec. Cette reconnaissance gouvernementale honore les organisations proactives et engagées à améliorer leur performance en gestion responsable des matières résiduelles.

Les Rôtisseries St-Hubert est devenue en 2019 la première chaine de restauration à adhérer à ce programme ouvert aux industries, commerces et institutions (ICI) de toutes tailles et de tous secteurs d'activité au Québec. Grâce au renouvellement de son attestation pour l'ensemble de ses établissements du Québec, Les Rôtisseries St-Hubert demeure une pionnière dans l'intégration de pratiques audacieuses de saine gestion de matières résiduelles, de la réduction à la source et du réemploi jusqu'au recyclage.

Les entreprises ont un rôle important à jouer dans la transition vers des pratiques d'affaires plus respectueuses de l'environnement, dans une perspective de préservation des ressources. RECYC-QUÉBEC tient à souligner les efforts de toutes les équipes des rôtisseries St-Hubert, en cuisine comme en salle à manger, qui contribuent à mettre en place des actions concrètes comme réduire le gaspillage, remplacer des produits à usage unique par des produits réutilisables, ou même implanter le compostage graduellement là où c'est possible.

RECYC-QUÉBEC encourage l'ensemble des entreprises et plus particulièrement le milieu de la restauration à s'engager à améliorer leur performance en gestion des matières résiduelles en participant au programme ICI on recycle +. Pour en savoir plus : https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/performer/programme-ici-on-recycle-plus/.

Citations

« Par son programme ICI on recycle +, RECYC-QUÉBEC reconnait depuis plus de 20 ans les organisations qui se transforment et qui innovent pour réduire le gaspillage de ressources et mieux gérer leurs matières résiduelles. L'audace, l'engagement et le leadership de la bannière St-Hubert méritent d'être salués. Nous espérons que l'ampleur de l'implication de St-Hubert aura un effet d'entraînement dans le secteur de la restauration, qui génère et traite une importante quantité de matières résiduelles. C'est une excellente nouvelle. »

Emmanuelle Géhin, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC

« Chez St-Hubert, comme chef de file de la restauration, nous avons mis en place des initiatives novatrices pour limiter notre empreinte écologique. Nos emballages sont compostables et recyclables, notre flotte de voitures de livraison est carboneutre et nous nous impliquons activement à travers les communautés où nous sommes présents. Nous sommes fiers d'être la première et la seule chaine de restaurants à recevoir une certification Performance octroyée par RECYC-QUÉBEC; cela honore nos franchisés et employés en restaurants. Nous espérons que ça donne envie aux autres entreprises d'encadrer leurs pratiques afin qu'elles soient plus respectueuses de l'environnement. La passion et la rigueur de l'ensemble de notre réseau démontrent la faisabilité d'un tel projet pour une importante chaîne de restaurants. »

Richard Scofield, président du Groupe St-Hubert

Faits saillants

Instauré en 2003, le programme ICI on recycle + vise à reconnaître et à souligner les efforts des ICI dans la saine gestion de leurs matières résiduelles. Aujourd'hui, 630 organisations réparties dans toutes les régions du Québec sont attestées.

Les Rôtisseries St-Hubert est la première chaine de restauration à recevoir l'attestation ICI on recycle + de RECYC-QUÉBEC.

est la première chaine de restauration à recevoir l'attestation ICI on recycle + de RECYC-QUÉBEC. 110 établissements Rôtisseries St-Hubert sont attestés ICI on recycle +, niveau Performance.

sont attestés ICI on recycle +, niveau Performance. Les restaurants du Casino de Charlevoix et de l'Aéroport international Montréal-Trudeau sont également attestés à travers la démarche des deux établissements dans lequel ils se situent.

Les succursales St-Hubert Express offrent uniquement de la vaisselle réutilisable et lavable là où il est possible de le faire.

Depuis 2009, 99 % des contenants utilisés pour la livraison et les repas à emporter sont recyclables.

Les ustensiles sont offerts sur demande seulement lors des commandes à emporter.

Le compostage est implanté dans environ 30 % du réseau actuellement.

À propos du Groupe St-Hubert -- www.st-hubert.com

St-Hubert est la rôtisserie par excellence depuis 1951. Fondée à Montréal, Les Rôtisseries St-Hubert ltée comprend aujourd'hui plus de 120 rôtisseries au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, qui servent annuellement plus de 22 millions de repas. Notre service attentionné et nos ingrédients de qualité supérieure ont fait la renommée de nos plats, qu'ils soient servis dans nos restaurants, livrés à la maison par notre célèbre flotte de voitures jaunes carboneutre ou cuisinés chez vous avec nos produits d'épicerie. Notre siège social est situé à Boisbriand et le Groupe St-Hubert compte plus de 6 000 employés auprès de nos deux divisions : la restauration et la production et la distribution de produits alimentaires. Notre division St-Hubert Détail produit et distribue plus de 500 produits alimentaires sous diverses marques chez les marchands d'alimentation à travers le Canada. On s'implique aussi socialement dans nos communautés, notamment à travers la Fondation St-Hubert et nos nombreuses initiatives écoresponsables. Notre mission : livrer du bonheur!

À propos de RECYC-QUÉBEC -- www.recyc-quebec.gouv.qc.ca

RECYC-QUÉBEC est une société d'État créée en 1990 avec le souci de faire du Québec un modèle de gestion novatrice et durable des matières résiduelles pour une société sans gaspillage. Elle promeut, développe et favorise la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d'emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective d'économie circulaire et de lutte aux changements climatiques.

SOURCE Société québécoise de récupération et de recyclage

Source : Josée Vaillancourt, Directrice, Fondation St-Hubert et Communications Groupe St-Hubert Inc., [email protected], Tél. : 450 688-4400, poste 2104; Source : Josée Vaillancourt, Directrice, Fondation St-Hubert et Communications Groupe St-Hubert Inc., [email protected], Tél. : 450 688-4400, poste 2104; Information : RECYC-QUÉBEC, Relations médias, [email protected], Tél. : 514 351-7838