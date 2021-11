RECYC-QUÉBEC et Protégez-Vous s'allient pour aider les citoyens à prolonger la durée de vie de leurs biens

MONTRÉAL, le 16 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Comment peut-on, au quotidien, prendre soin des appareils que l'on utilise pour prolonger leur durée de vie ? RECYC-QUÉBEC et le magazine Protégez-Vous se sont associés pour développer un ensemble d'outils qui viendront répondre à cette question, et plus encore.

Une carte interactive gratuite des entreprises du Québec spécialisées dans la réparation d'appareils électroménagers (petits et gros) et de climatisation, le Guide 100 Trucs pour faire durer vos appareils domestiques (disponible dès le 19 novembre) et une cote de réparabilité introduite dans les tests de Protégez-Vous sont désormais disponibles pour guider le citoyen dès sa décision d'achat jusque dans la façon de prendre soin de ses appareils.

Peut-on mettre une poêle chaude sous l'eau froide ? Comment entretenir son réfrigérateur pour qu'il dure plus longtemps ? Y a-t-il un réparateur près de chez soi pour son grille-pain, sa laveuse ou sa sécheuse ? Est-ce que cet appareil est réparable ? Voici quelques exemples de questions que l'on se pose au quotidien et auxquelles le Guide vient répondre.

Selon la plus récente étude comportementale menée en 2021 par RECYC-QUÉBEC, près de huit répondants sur dix cherchent à réparer leurs objets défectueux plutôt qu'à les remplacer. Grâce à cette carte interactive, ce sera désormais un geste plus facile et rapide à poser.

« Savoir qu'on achète un produit qui est réparable, pouvoir identifier près de chez soi des réparateurs et obtenir des trucs et astuces pour prolonger la durée de vie de ses biens : tout cela démontre qu'on peut agir concrètement, mieux consommer et, surtout, continuer d'avancer vers notre objectif d'un Québec sans gaspillage, soutient Sonia Gagné, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC. Voilà ce qu'apporte ce précieux partenariat naturel avec Protégez-Vous. »

« Traditionnellement, Protégez-Vous était reconnu pour réaliser des tests de performance. Cependant, nous avons constaté que les gens ne veulent pas simplement des appareils performants ; ils veulent aussi des appareils qui durent longtemps, qui se réparent lorsqu'ils brisent, et même qui ont une faible empreinte sur l'environnement. Que ce soit au moyen de sondages de fiabilité, de scores de réparabilité ou d'audits de responsabilité sociale, nous mettons en place des évaluations plus complètes, qui répondront mieux aux demandes des consommateurs d'aujourd'hui et de demain. », explique Clémence Lamarche, chef des tests à Protégez-Vous.

Le partenariat entre les deux organisations, qui a mené à l'élaboration de la première cote de réparabilité au Québec, permet désormais aux consommateurs de baser leurs décisions d'achat sur un nouveau critère, à savoir quels appareils sont les plus fiables et faciles à réparer. Jusqu'ici, des produits tels que les barbecues, les cafetières à espresso et les aspirateurs ont été soumis à cette cote. D'autres appareils, comme les laveuses, les cuisinières et les réfrigérateurs, le seront au cours des prochains mois.

Lien connexe

https://www.protegez-vous.ca/reparateurs

À propos

Protégez-Vous informe et accompagne les consommateurs afin de les aider à faire des choix éclairés et responsables. Cet organisme sans but lucratif, membre de l'International Consumer Research and Testing, réalise des tests de produits dans des laboratoires spécialisés, ainsi que des sondages rigoureux et des enquêtes. Protégez-Vous rejoint 480 000 citoyens par l'entremise de ses publications (magazine, projets spéciaux, site protegezvous.ca et applications iPad et Android), de ses infolettres et des réseaux sociaux.

RECYC-QUÉBEC est une société d'État créée en 1990 avec le souci de faire du Québec un modèle de gestion novatrice et durable des matières résiduelles pour une société sans gaspillage. Elle promeut, développe et favorise la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d'emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective d'économie circulaire et de lutte aux changements climatiques.

SOURCE Société québécoise de récupération et de recyclage

Renseignements: Relations médias, RECYC-QUÉBEC, [email protected], Tél. : 514 351-7838; Myriam Comtois, Relations médias, PROTÉGEZ-VOUS, [email protected], Tél. : 514 462-1383

Liens connexes

http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca