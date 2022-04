RECYC-QUÉBEC et l'Institut du Nouveau Monde s'allient pour impliquer la population au cœur d'un Québec sans gaspillage

MONTRÉAL, le 22 avril 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du Jour de la Terre, RECYC-QUÉBEC annonce sa collaboration avec l'Institut du Nouveau Monde (INM) pour constituer un panel citoyen afin de mieux comprendre et documenter les freins et les leviers nécessaires aux citoyens à l'égard de la réduction à la source, du réemploi et de la consommation responsable. Cette démarche participative et innovante témoigne de la proactivité de la société d'État d'agir concrètement en adéquation avec les orientations stratégiques proposées par la commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) en janvier dernier, qui a rappelé l'importance de privilégier les approches en amont, dont la réduction.

Une approche citoyenne participative

Piloté par l'INM, un panel citoyen sera constitué de façon aléatoire dans les prochaines semaines. Le panel aura l'occasion d'échanger avec plusieurs spécialistes du secteur et sera animé de manière indépendante par l'INM. À la fin de ce processus, le panel livrera un avis citoyen éclairé et crédible sur la question de la réduction à la source. L'avis sera rendu public et diffusé largement à l'ensemble de la population. Cette consultation permettra à RECYC-QUÉBEC de faire des recommandations au gouvernement afin d'accélérer la transition vers la réduction, le réemploi et la consommation responsable et d'appuyer les citoyens, les municipalités, les entreprises et les autres organisations en ce sens.

La consommation responsable et la réduction à la source des matières résiduelles des ménages québécois passent par l'adhésion citoyenne. Depuis les dix dernières années, la réduction à la source est passée d'un comportement marginal à une tendance en progression. Or, les gestes et les choix de la population sont centraux pour réduire les quantités de matières éliminées par habitant, évaluées à 724 kg par habitant en 2019. Dans ce contexte, RECYC-QUÉBEC croit important de mettre à contribution la population dans la recherche de solutions qu'ils jugent acceptables pour améliorer le bilan du Québec en gestion des matières résiduelles.

« Il nous faut de toute urgence réduire en amont la quantité de matière destinée à l'élimination. Nous avons déjà amorcé ce virage, par exemple, en modernisant nos systèmes de collecte sélective et de consigne et en valorisant la matière organique par la biométhanisation et le compostage. Cependant, il reste encore beaucoup à faire, et ce groupe de réflexion citoyen mis sur pied par l'Institut du Nouveau Monde viendra contribuer à ce que nous puissions nous approcher de plus près de notre but ultime d'une société zéro déchet. Bon succès à lui! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« L'urgence climatique, les avis du BAPE sur la gestion des résidus ultimes et les données terrain sont tous très clairs : plusieurs stratégies doivent être mises en place simultanément pour accélérer la transition. La solution passe aussi par la réduction. La création de ce panel citoyen est une première pour RECYC-QUÉBEC qui agit ainsi avec audace et conviction pour réduire notre empreinte écologique, tout en ayant un impact positif et durable sur la collectivité québécoise. »

Sonia Gagné, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC

« Nous sommes enthousiastes quant au rôle et à la confiance qu'on donne aux citoyennes et citoyens sur un enjeu aussi crucial pour l'avenir. Faire place à la population dans cette démarche en l'informant et en l'écoutant est un important facteur de réussite pour l'atteinte des objectifs de réduction. »

Malorie Flon, directrice du développement, Institut du Nouveau Monde

À propos de l'Institut du Nouveau Monde (INM) - www.inm.qc.ca

L'INM est une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d'accroître la participation des citoyens à la vie démocratique. L'action de l'INM a pour effet d'encourager la participation citoyenne et de contribuer au développement des compétences civiques, au renforcement du lien social et à la valorisation des institutions démocratiques. L'équipe de l'INM est animée par la conviction que la participation citoyenne renforce la démocratie.

À propos de RECYC-QUÉBEC -- www.recyc-quebec.gouv.qc.ca

RECYC-QUÉBEC est une société d'État créée en 1990 avec le souci de faire du Québec un modèle de gestion novatrice et durable des matières résiduelles pour une société sans gaspillage. Elle promeut, développe et favorise la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d'emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective d'économie circulaire et de lutte aux changements climatiques.

