RECYC-QUÉBEC dévoile 12 astuces pour une rentrée scolaire écoresponsable

MONTRÉAL, le 20 août 2024 /CNW/ - Plus d'un million d'élèves du primaire et du secondaire du Québec feront leur retour en classe dans les prochains jours, nécessitant une quantité substantielle de fournitures scolaires. Afin d'encourager les parents et tuteurs à adopter des gestes responsables pour l'environnement et le portefeuille, RECYC-QUÉBEC dévoile 12 conseils en vue d'une rentrée scolaire réussie.

Limitez vos achats en donnant une deuxième vie à vos articles

Faites le tri des cahiers, cartables, crayons, étuis, sacs à dos, etc. De nombreux articles peuvent servir plus d'une année. En dressant une liste des fournitures réellement manquantes, vous serez en mesure de réduire votre consommation en ne vous procurant que le nécessaire. Usez de créativité et passez du temps de qualité ! Proposez à vos enfants des ateliers de bricolage pour rendre leurs sacs à dos, étuis, cahiers et vieux cartables à leur goût, notamment en y ajoutant des étiquettes ou des décorations faciles à poser. Achetez certains articles de seconde main comme le sac à dos, l'étui et certains vêtements. Peut-être serez-vous surpris en trouvant certains articles très intéressants, encore en bon état et à petit prix. Achetez les manuels scolaires autant que possible d'occasion. Informez-vous auprès de votre établissement scolaire, certains d'entre eux offrent ce genre de service au début de l'année scolaire. Organisez des échanges entre parents. Certains articles dont votre enfant ne se sert plus, comme des livres ou des vêtements, peuvent facilement être utiles à d'autres.



Au moment de faire les courses, faites des choix écolos



Privilégiez les produits fabriqués à partir de matières recyclées. Repérez les logos environnementaux, ils sont très faciles à trouver, notamment sur la papeterie. Évitez le suremballage des articles scolaires ou privilégiez les emballages faciles à recycler comme le carton. Privilégiez les produits rechargeables plutôt que jetables (porte-mines, recharges de stylos ou d'effaces). Ils sont plus économiques et plus écologiques, car ils sont utilisables plus d'une fois.



Concoctez une boîte à lunch zéro déchet



Pourquoi ne pas débuter l'année scolaire du bon pied et opter pour une boîte à lunch sans gaspillage ? En plus d'être écologique, ce type de boîte à lunch est économique !



Planifiez les repas de sorte à éviter le gaspillage alimentaire : les restants de la veille font d'excellents lunchs. Optez pour des ingrédients locaux ou de saison afin de contribuer à la réduction de l'impact environnemental du transport des aliments. Privilégiez les aliments sans emballage superflu. Utilisez des contenants réutilisables pour les aliments, tels que les sandwiches, fruits et légumes. Il existe même des pochettes à collation réutilisables pour les compotes. Vous éviterez ainsi les emballages individuels de yogourt, biscuits, craquelins, etc. Utilisez des ustensiles réutilisables, des serviettes en tissus lavables, ainsi qu'une gourde réutilisable que vous pourrez remplir quotidiennement d'eau ou de jus acheté en grand format.

« Il n'est jamais trop tôt pour mobiliser la relève à adopter les bons gestes pour préserver la planète. Les jeunes veulent faire partie de la solution et quoi de mieux que de les conscientiser et les impliquer dès la préparation du sac à dos. Chez RECYC-QUÉBEC, nous encourageons la consommation responsable et la réduction à la source tout au long de l'année afin de bâtir le monde de demain, un monde plus écologique, responsable et sans gaspillage. »

-Josiane Cousineau, directrice communication, relations publiques et marketing social, RECYC-QUÉBEC

Ces gestes concrets s'inscrivent dans une perspective d'économie circulaire, qui consiste à repenser nos modes de production et de consommation pour utiliser moins de ressources et protéger les écosystèmes qui les génèrent, tout en optimisant l'usage des ressources qui circulent déjà dans nos sociétés.

Un nouvel outil pédagogique sur l'application mobile Ça va où ?

Dès cet automne, les jeunes ainsi que l'ensemble des Québécois et Québécoises pourront aiguiser leurs instincts de tri de manière ludique grâce à l'application mobile gratuite Ça va où ? de RECYC-QUÉBEC.

Le jeu Ça va où ? est un jeu-questionnaire interactif dans lequel les joueuses et joueurs doivent sélectionner la bonne destination pour chaque produit qui lui est présenté. L'objectif ? Encourager les utilisateurs et utilisatrices à développer des automatismes dans leurs choix de destination pour leurs matières résiduelles.

À propos de RECYC-QUÉBEC -- www.recyc-quebec.gouv.qc.ca

RECYC-QUÉBEC est une société d'État créée en 1990 avec le souci de faire du Québec un modèle de gestion novatrice et durable des matières résiduelles pour une société sans gaspillage. Elle promeut, développe et favorise la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d'emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective d'économie circulaire et de lutte aux changements climatiques.

