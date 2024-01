RECYC-QUÉBEC désigne la SORAC pour la récupération des appareils de réfrigération et de congélation commerciaux

RECYC-QUÉBEC accorde à la Société de récupération des appareils commerciaux (SORAC) le statut d'organisme de gestion reconnu pour la mise en place d'un programme de récupération des appareils de réfrigération et de congélation commerciaux et institutionnels.

MONTRÉAL, le 18 janv. 2024 /CNW/ - RECYC-QUÉBEC a reconnu la Société de récupération des appareils commerciaux (SORAC) comme organisme de gestion en vue de mettre en œuvre un programme de responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les appareils de réfrigération et de congélation commerciaux et institutionnels qui sont arrivés en fin de vie utile.

Logo SORAC (Groupe CNW/Société québécoise de récupération et de recyclage)

La SORAC, représentant déjà 56 entreprises membres qui mettent sur le marché les produits visés par le Règlement sur l'ensemble du territoire québécois a déposé un programme de récupération et de valorisation qui vise des produits conçus et destinés à un usage commercial ou institutionnel tel que :

Réfrigérateurs et congélateurs

Cellules de refroidissement

Celliers réfrigérants

Refroidisseurs à vin

Présentoirs et ilots réfrigérés

Machines à glaçons

Distributeurs réfrigérants automatiques d'aliments ou de boissons

Machines distributrices réfrigérées

Appareils réfrigérés de type laboratoire ou médical

Depuis le 20 octobre 2022, la SORAC prend en charge l'ensemble des opérations de récupération des appareils visés par la désignation. La collecte et le recyclage de ces produits en fin de vie permettent de récupérer une partie des composantes et de réduire l'utilisation de matières premières. Plus spécifiquement, en plus des plastiques et des métaux, le programme permettra le traitement sécuritaire des composantes dangereuses telles que :

Les gaz réfrigérants et agents de gonflement de la mousse isolante;

Les interrupteurs au mercure;

Les huiles de compresseurs;

Les circuits imprimés et autres composantes électroniques

RECYC-QUÉBEC continuera de jouer son rôle d'accompagnateur dans l'atteinte des objectifs cibles de l'entente qui entoure cette désignation.

Faits saillants

Chaque appareil recyclé de façon sécuritaire permet d'éviter le rejet d'une tonne de GES dans l'atmosphère ce qui équivaut à 4 400 km parcouru avec un petit VUS ou en voiture berline.

À partir de 2026, le taux minimal de récupération sera de 35 % pour les appareils de réfrigération et de congélation à usage commercial ou institutionnel.

Ce taux augmentera de 5 % tous les 2 ans jusqu'à ce que le taux atteigne 50 %, suivi d'une augmentation de 5 % tous les 3 ans jusqu'à ce que le taux atteigne 80 %;

Citations

« RECYC-QUÉBEC est fière de reconnaître la SORAC comme organisme de gestion des appareils de réfrigération et de congélation destinés à un usage commercial. Le programme de récupération et de valorisation mis en avant par la SORAC et ses entreprises membres est de nature à réduire significativement l'empreinte environnementale de ces produits, notamment par la gestion adéquate des puissants gaz à effet de serre contenus dans ces appareils. » - Sébastien Rainville, directeur des opérations RECYC-QUÉBEC

« La SORAC est fière d'avoir obtenu le statut d'organisme de gestion reconnu (OGR) et d'être ainsi devenue le premier programme au Québec et au Canada à être mis en place pour la récupération de produits visés, qui sont exclusivement de type commercial et institutionnel. Nous travaillerons donc activement avec RECYC-QUÉBEC, nos partenaires et les municipalités afin de faire face aux défis de collecte de ces appareils pour lesquels il n'y a pas encore d'endroits au Québec, tels les écocentres, où il est prévu de les recueillir officiellement. Grâce à la mobilisation et au soutien des membres de la SORAC, nous sommes confiants et déterminés à tracer la voie afin de détourner ces appareils des sites d'enfouissement et ainsi contribuer à un bilan environnemental positif en minimisant les rejets de GES dans l'atmosphère. » - Nathalie Desjardins, Directrice de programme de la SORAC.

À propos de RECYC-QUÉBEC

RECYC-QUÉBEC est une société d'État créée en 1990 avec le souci de faire du Québec un modèle de gestion novatrice et durable des matières résiduelles pour une société sans gaspillage. Elle promeut, développe et favorise la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d'emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective d'économie circulaire et de lutte aux changements climatiques.

À propos de la SORAC

Organisme à but non lucratif responsable du programme de recyclage des appareils de réfrigération et de congélation conçus et destinés à un usage commercial ou institutionnel dans l'ensemble du Québec.

Source :

Moise Alex Docteur

Conseiller en communication -- Relations publiques et gestion de projet

RECYC-QUÉBEC

Relations médias

[email protected]

Tél. : 514 351-7838

SOURCE Société québécoise de récupération et de recyclage