­­RECYC-QUÉBEC accorde un soutien de 3,3 M$ à des projets d'économie circulaire

MONTRÉAL, le 17 mars 2021 /CNW Telbec/ - Afin de faciliter la transition vers une réelle économie circulaire au Québec et d'être une bougie d'allumage pour des projets favorisant son déploiement à la grandeur du territoire québécois, RECYC-QUÉBEC annonce aujourd'hui qu'elle accorde un soutien de 3,3 M$ à 15 projets d'économie circulaire.

Ces sommes permettront à des entreprises et des organismes municipaux, dans 13 régions du Québec, d'initier ou de développer des symbioses industrielles et territoriales ainsi que de mettre en œuvre une ou des stratégies d'économie circulaire. Ce soutien découle d'un appel de propositions pour la transition vers l'économie circulaire lancé en 2020 par la société d'État.

Grâce à cet appel de propositions, dont une première édition avait été lancée en 2016, ce sont des milliers d'organisations qui peuvent et pourront bénéficier des services des animateurs régionaux, lesquels créent des synergies où les extrants d'une entreprise deviennent les intrants d'une autre. En outre, ces maillages créent des opportunités de dynamiser durablement l'économie locale.

Ces centaines d'échanges entre organisations se traduisent par des économies, une dynamisation du territoire et une réduction des rejets et de la pollution. Les échanges touchent à de multiples secteurs et filières régionales : construction, maritime, acéricole, bois, agroalimentaire, manufacturier, etc. Pour les organisations québécoises, cela représente des économies d'exploitation de l'ordre de plusieurs millions de dollars. Ces initiatives d'économie circulaire sont payantes à la fois pour l'environnement et pour l'économie du Québec.

« La mission de RECYC-QUÉBEC est de réduire le gaspillage dans une perspective de lutte contre les changements climatiques et de conservation des ressources. La crise climatique affectera la qualité et la quantité des ressources disponibles pour répondre à nos besoins de base. Il faut un contrepoids au modèle d'économie linéaire. C'est notre rôle de soutenir un ensemble d'actions fortes et audacieuses. »

Sonia Gagné, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC

Selon la définition adoptée par le Pôle québécois de concertation sur l'économie circulaire, l'économie circulaire se définit comme un « système de production, d'échange et de consommation visant à optimiser l'utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d'un bien ou d'un service, dans une logique circulaire, tout en réduisant l'empreinte environnementale et en contribuant au bien-être des individus et des collectivités ». L'économie circulaire comprend une douzaine de stratégies, notamment l'écoconception, la réparation et l'approvisionnement responsable.

Ces projets ont été soutenus financièrement par RECYC-QUÉBEC dans le cadre de l'appel de propositions Transition vers l'économie circulaire qui découle du Plan d'action 2019-2024 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles.

15 projets ont été retenus et seront réalisés dans 13 régions administratives différentes.

Le montant global de l'aide financière de RECYC-QUÉBEC est de 3 388 108 $.

Le montant de l'investissement provenant des promoteurs est de 2 213 087 $.

Selon le plus récent bilan (2015-2019) du Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI), qui a mesuré l'impact de 11 projets de symbiose, la concrétisation de plus de 420 synergies a permis de dévier de l'élimination 17 800 tonnes de matières résiduelles, amené des économies de 4,3 millions de dollars et permis une réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 9 200 tonnes d'éq.CO 2 .

Détails des projets

Nom du demandeur Région Résumé Aide financière accordée Centre québécois de développement durable (CQDD) Saguenay-Lac-Saint-Jean (02) Le projet vise à créer une nouvelle symbiose dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean (MRC de Lac-Saint-Jean-Est, MRC de Maria-Chapdelaine, MRC du Domaine-du-Roy, Saguenay et Mashteuiatsh) : diagnostic territorial, recrutement des ICI, identification des synergies, mise en place, suivi. Il inclut également une approche sectorielle (ex. : forêt, aluminium, agroalimentaire), territoriale et axée sur la collaboration des parcs industriels de la région. Les stratégies de circularité les plus pertinentes sur le territoire seront identifiées (ex. : écoconception, achats groupés, approvisionnement responsable, don et revente, réparation). 240 000 $ Conseil régional de l'environnement de la Capitale-Nationale (CRE Capitale-Nationale) Capitale-Nationale (03) Le projet prévoit l'extension de la symbiose en place à la ville de Québec et à la MRC de la Jacques-Cartier. Le projet ciblera des stratégies d'optimisation des opérations et d'économie collaborative afin de mieux structurer le réseau des opérateurs de l'économie circulaire de la région, soit les récupérateurs, transporteurs, conditionneurs et recycleurs. 240 000 $ Conseil régional de l'environnement de la Montérégie (CRE Montérégie) Montérégie (16) Symbiose agroalimentaire Montérégie est un projet d'économie circulaire dédié aux acteurs de la filière bioalimentaire en Montérégie. Elle souhaite accroître le nombre d'entreprises participantes et poursuivre la comptabilisation des flux de matières. À cela s'ajoutera une nouvelle approche : le déploiement d'accélérateurs d'innovation. Des organisations aux prises avec un enjeu commun (gestion des matières organiques résiduelles, plastiques agricoles, etc.) seront accompagnées dans la mise en œuvre de solutions structurantes. 210 315 $ Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais (CREDDO) Outaouais (07) Le projet comprend cinq actions pour la poursuite et l'élargissement de la symbiose : accompagnement des entreprises, formation des conseillers de développement économique, semaine de l'économie circulaire, mise en œuvre d'une stratégie de communication, mandats dans les parcs industriels de la Ville de Gatineau. Il inclut plusieurs actions incluant d'autres stratégies de circularité : feuille de route régionale en économie circulaire, transition énergétique, poursuite de la table sur les CRD avec trois projets pilotes. 240 000 $ Corporation du développement durable (CDD) Centre-du-Québec (17) Le projet vise la consolidation et le déploiement de l'économie circulaire à l'échelle de quatre MRC (Arthabaska, Érable, Nicolet-Yamaska et Bécancour) avec des secteurs d'activités spécifiques à la région : agroalimentaire, fabrication métallique et transformation du bois. Un accompagnement en écoconception des emballages agroalimentaires sera réalisé. 240 000 $ Conseil régional de l'environnement Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (CREGÎM) Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) Synergie Gaspésie veut mailler de façon plus intensive des régions ciblées par le projet ainsi que d'autres projets à proximité, soit Synergie 138 et Synergie Bas-Saint-Laurent. Le deuxième objectif du projet consiste à mettre de l'avant l'économie collaborative afin de partager au maximum les ressources existantes, que ce soit en matière d'espace de travail, de transport, d'équipement, etc. 240 000 $ Environnement Mauricie (CRE Mauricie) Mauricie (04) Le projet prévoit le déploiement de synergies sur tout le territoire de la Mauricie. Il y aura la formation de trois groupes de travail dans trois secteurs d'activités présents en Mauricie (agroalimentaire, transformation du bois et manufacturier). Ils auront pour mandat d'identifier en 2021 un projet-pilote orienté sur au moins une autre stratégie d'économie circulaire que l'écologie industrielle. L'étendue est de 61 municipalités et 19 parcs industriels. 240 000 $ Lanaudière Économique Lanaudière (14) Le projet vise à poursuivre l'expansion de la symbiose industrielle auprès des ICI de Lanaudière et l'élargir en y ajoutant un volet bioalimentaire (approche par filière en collaboration avec le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière). Le projet vise aussi à identifier les stratégies et les initiatives les plus pertinentes pour le territoire et à expérimenter l'application d'autres stratégies de circularité auprès d'ICI lanaudoises dont l'économie collaborative et l'économie de fonctionnalité. La création d'un bottin des ressources locales et régionales en économie circulaire dans Lanaudière pour chacune des 12 stratégies de circularité, l'organisation d'un événement régional et la production d'un recueil des meilleures pratiques sont également prévus. 240 000 $ MRC de La Haute-Yamaska Montérégie (16) La MRC de La Haute-Yamaska, Développement Industriel Granby et le Centre local de développement (CLD) de Brome-Missisquoi seront partenaires d'un projet régional de symbiose industrielle. Le projet vise le démarrage d'une symbiose industrielle sur le territoire de la Haute-Yamaska. Un maillage entre les industries locales sera fait. Les ressources partagées pourraient être des sous-produits, des équipements, des services ou même de l'énergie. 204 560 $ MRC de Montmagny Chaudière-Appalaches (12) Le projet vise à déployer les symbioses sur le territoire de la MRC de Montmagny et de L'Islet, en collaboration et avec le support des MRC de Bellechasse et des Etchemins. Les principales stratégies visent notamment l'optimisation des procédés et l'économie collaborative. Avec le projet de la MRC Robert-Cliche et collab., l'ensemble du territoire de la région de Chaudière-Appalaches sera couvert par des projets collaboratifs d'économie circulaire inter-MRC. 162 953 $ MRC Robert-Cliche et collab. Chaudière-Appalaches (12) Le projet consiste au déploiement d'une nouvelle symbiose dans le territoire couvert par les cinq MRC partenaires : MRC Robert-Cliche, de Beauce-Sartigan, de La Nouvelle-Beauce, des Appalaches et de Lotbinière. Les entrepreneurs bénéficieront d'un accompagnement vers une démarche d'optimisation des procédés en vue de réduire les matières résiduelles. Cet accompagnement inclura un diagnostic et la rédaction d'un plan d'action fait en collaboration avec les intervenants du développement économique. 240 000 $ PME Montréal Est-de-l'Île (Synergie Montréal) Montréal (06) Le projet prévoit l'expansion de la symbiose industrielle par l'inclusion de nouvelles clientèles : commerces, petits fabricants, fermes urbaines et différents regroupements d'entreprises. De l'accompagnement sera également offert aux entreprises (surtout manufacturières) pour cibler la ou les stratégies de circularité pertinentes. 240 000 $ Société d'aide au développement des collectivités d'Abitibi-Ouest (SADC d'Abitibi-Ouest) Abitibi-Témiscamingue (08) L'objectif de ce projet est de quantifier et qualifier les résidus industriels des secteurs agroalimentaires, forestiers, miniers et métallurgiques. Les stratégies de circularité découleront de l'étude des flux des synergies potentielles visées et réalisées. Les stratégies de circularité visées et à explorer sont le recyclage, le compostage, la valorisation et l'économie collaborative des quatre secteurs manufacturiers et industriels étudiés pour ce territoire. Abitibi-Ouest est un nouveau territoire obtenant un soutien pour son projet en économie circulaire. 170 280 $ Société d'aide au développement des collectivités de la Côte-Nord (SADC Côte-Nord) Côte-Nord (09) Le projet Synergie 138 vise à déployer davantage les symbioses sur le territoire couvert. Le projet veut également mettre en place quatre pôles correspondant à la réalité économique du territoire : agroalimentaire, marin, énergies propres, industriel. Le tout, dans le but de mettre en place une variété de stratégies d'économie circulaires adaptées au contexte local. 240 000 $ Société d'aide au développement des collectivités du Kamouraska (SADC du Kamouraska) Bas Saint-Laurent (01) Le projet prévoit l'élargissement de la symbiose et le regroupement de trois symbioses : Kamouraska, Matanie et Rimouski. Synergie Bas-Saint-Laurent nouvellement créée mettra en place des filières régionales : écoconstruction, secteur maritime, secteur acéricole, bois, tourbe. Le projet inclut la mise en place de plusieurs stratégies de circularité identifiées prioritaires comme le réemploi, la réparation, l'économie collaborative et de fonctionnalité, le compostage ainsi que le don et la revente. 240 000 $

