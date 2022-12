RECYC- QUÉBEC a sollicité un avis citoyen pour réduire la production de déchets au Québec

MONTRÉAL, le 1er déc. 2022 /CNW Telbec/ - Est-il possible de réduire la production de déchets au Québec? Un panel constitué de 16 citoyennes et citoyens s'est prononcé sur cette question fort importante en identifiant 40 recommandations ayant comme dénominateur commun la réduction à la source, le réemploi et la nécessité d'encourager une consommation plus durable et responsable. Rassemblé dans le cadre d'une démarche participative pilotée par l'Institut du Nouveau Monde (INM), le panel s'est penché avec beaucoup de rigueur et d'enthousiasme sur cet enjeu afin de remettre, au terme de ses délibérations, un avis éclairé et pertinent à RECYC-QUÉBEC.

Dans le contexte actuel d'urgence climatique, qui nécessite un changement de comportement de tous les acteurs de la société, RECYC-QUÉBEC a voulu prendre le pouls sur le terrain et impliquer activement la population dans sa démarche vers un Québec sans gaspillage. Pour la société d'État, il était essentiel d'obtenir la vision et l'opinion de citoyennes et citoyens sur cette question fondamentale afin d'alimenter ses réflexions.

La conclusion du panel est claire : bien informée, la population est prête à s'engager dans une démarche ambitieuse et complète au profit de l'environnement. Autre fait important, tout ne repose pas que sur l'action citoyenne, l'implication des gouvernements, des municipalités, des entreprises et organisations de toutes sortes est clé. La société au grand complet doit se mobiliser pour revoir ses modes de production et de consommation afin de favoriser notamment l'écoconception, le réemploi ou encore la réparation.

Les recommandations du panel citoyen sont articulées autour de trois axes stratégiques : éducation et sensibilisation, changement de comportement, ainsi qu'orientations et réglementation. Parmi les principales recommandations formulées, le panel propose entre autres de :

Mettre en œuvre une campagne nationale de communication percutante visant à sensibiliser la population sur la réduction à la source, le réemploi et la consommation responsable;

Créer de nouveaux programmes et bonifier ceux existants pour accompagner les organisations dans l'adoption de meilleures pratiques en termes de réduction, de réemploi et de consommation responsable;

Mettre en place des mesures d'information et des mesures fiscales pour encourager le changement de comportement ainsi que des moyens pour faciliter l'accès au partage, à la réparation et au réemploi;

Retrouver la réduction, le réemploi et la consommation responsable au cœur des orientations gouvernementales.

Ces propositions serviront d'une part à aiguiller RECYC-QUÉBEC dans la priorisation de ses interventions auprès du grand public, des entreprises et des municipalités et d'autre part, à faire des recommandations à cet égard au gouvernement afin d'atteindre les cibles fixées. Le constat de la société d'État est sans équivoque : il faut consacrer tous les efforts pour collectivement réduire de façon significative la production de déchets tout en encourageant une consommation responsable grâce à des mesures structurantes appliquées en amont.

Une approche citoyenne participative

Amorcée au printemps 2022, la démarche participative a permis au panel, constitué de façon aléatoire, de se prononcer sur la question suivante : est-il possible de réduire la production de déchets au Québec? Si oui, comment? Si non, pourquoi? Pour se positionner sur cette question primordiale dans un contexte de lutte contre les changements climatiques et de volonté de préserver nos ressources, le panel a pu consulter de la documentation pertinente et échanger avec huit spécialistes du secteur afin de livrer un avis citoyen éclairé, réfléchi et crédible.

Citations

« La réduction des déchets au Québec représente un enjeu important qui requiert la mobilisation de tous les acteurs de la société. Je tiens à féliciter l'Institut du Nouveau Monde pour son travail de consultation citoyenne qui permet à notre gouvernement d'orienter ses actions en tenant compte des préoccupations et des besoins des Québécoises et des Québécois. Cet exercice démocratique met en place des conditions propices au succès de notre transition vers une consommation responsable et l'atteinte de nos cibles pour répondre à l'urgence climatique. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Ne cessons pas de répéter le message : les modes de production et de consommation linéaires ne sont plus compatibles avec les ressources limitées de la planète. L'avis de ce panel citoyen le confirme également, la population est prête à revoir ses habitudes pour consommer de façon plus responsable. Au-delà des gestes à leur portée, misons aussi sur l'écoconception, privilégions le réemploi et favorisons l'accès à la réparation afin de circulariser davantage l'économie du Québec. »

Sonia Gagné, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC

« Pour cette démarche, nous avons réuni des citoyennes et citoyens reflétant une diversité d'âges, d'origines, de régions de résidence, de professions, ainsi que de niveaux de scolarité et de revenus. Le résultat de leur travail nous dit jusqu'où la population québécoise est prête à aller pour réduire nos déchets. Je crois que ce genre de projet participe à rendre notre démocratie plus vivante et j'espère qu'il aidera nos gouvernements à trouver les meilleures solutions aux problèmes sociétaux auxquels nous faisons face. »

Malorie Flon, directrice générale de l'INM

« Est-ce qu'un groupe de citoyens peut faire une différence dans la réduction des déchets ? C'est la question que je me suis posée avant de participer au panel. À la suite du processus rigoureux de réflexion collective appuyé par l'Institut du Nouveau Monde, la réponse est oui. Je crois à l'effet domino de nos propositions afin d'influencer positivement la planification de RECYC-QUÉBEC et ses recommandations au gouvernement.»

Janicka Maltais, membre du panel citoyen sur la réduction

Liens connexes

À propos de l'Institut du Nouveau Monde (INM) - www.inm.qc.ca

Consultez l'avis du panel citoyen sur la réduction des déchets au Québec : https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/inm-avis-panel-citoyen.pdf

Écoutez la balado sur le sujet : https://inm.qc.ca/est-il-possible-de-reduire-la-production-de-dechets-au-quebec/

Découvrez tous les détails de la démarche : https://inm.qc.ca/panel-citoyen-reduction-recyc-quebec/

L'INM est une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d'accroître la participation des citoyens à la vie démocratique. L'action de l'INM a pour effet d'encourager la participation citoyenne et de contribuer au développement des compétences civiques, au renforcement du lien social et à la valorisation des institutions démocratiques. L'équipe de l'INM est animée par la conviction que la participation citoyenne renforce la démocratie.

À propos de RECYC-QUÉBEC -- www.recyc-quebec.gouv.qc.ca

RECYC-QUÉBEC est une société d'État créée en 1990 avec le souci de faire du Québec un modèle de gestion novatrice et durable des matières résiduelles pour une société sans gaspillage. Elle promeut, développe et favorise la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d'emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective d'économie circulaire et de lutte aux changements climatiques.

SOURCE Société québécoise de récupération et de recyclage

Renseignements: RECYC-QUÉBEC, Relations médias, [email protected], Tél. : 514 351-7838 ; Institut du Nouveau Monde : Mathieu Arsenault, Conseiller principal et coordonnateur, communications et relations de presse, [email protected], 514 602-3747