Recul du ministre Drainville : le secteur de l'éducation accueille avec prudence la décision

MONTRÉAL, le 21 juill. 2025 /CNW/ - L'ensemble du secteur de l'éducation a poussé un soupir de soulagement lorsque le ministre Drainville a annoncé qu'il n'irait pas de l'avant avec les coupures prévues pour juin dernier.

« Nous accueillons favorablement, mais avec prudence, la décision du ministre. Il ne faut pas oublier que dans certains centres de services scolaires, le couperet est déjà tombé. Des travailleuses et travailleurs se sont fait montrer la porte et le service aux élèves a été affecté négativement », d'affirmer Marie-Claude Arbour, coordonnatrice du secteur de l'éducation du SCFP-Québec.

Au cours des dernières semaines, le secteur de l'éducation et le SCFP-Québec se sont mobilisés avec d'autres partenaires syndicaux et groupes civils pour dénoncer et manifester leur désaccord.

« C'est dans ces situations que nous voyons l'importance des mobilisations. Le gouvernement de la CAQ doit comprendre que l'éducation n'est pas une dépense, mais bien un investissement. Nous souhaitons que cette expérience soit un moment d'apprentissage pour notre ministre : les décisions précipitées, ce n'est jamais une recette gagnante », d'expliquer la présidente du secteur de l'éducation du SCFP-Québec, Michelle Poulin.

Malgré cette bonne nouvelle, la colère persiste. « Les parents et les travailleuses et travailleurs demeurent méfiants. Le gouvernement devra redoubler d'efforts pour rebâtir la confiance et prouver que l'éducation est une priorité de la CAQ. Pour l'instant, le tout s'apparente à une tentative de lancer de la poudre aux yeux », de mentionner Michelle Poulin.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente près de 14 500 membres dans le secteur de l'éducation au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

