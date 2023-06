RECRUTEMENT INTERNATIONAL : LE GOUVERNEMENT INVESTIRA 7M$ DANS LES 5 PROCHAINES ANNÉES

MONTRÉAL, le 1er juin 2023 /CNW/ - L'AQCPE se réjouit de l'annonce et salue le leadership de la ministre Roy et de la ministre Fréchette et leur volonté de soutenir les initiatives du réseau des CPE en matière de recrutement international.

Les mesures annoncées permettront à plus de CPE de se lancer dans l'aventure coûteuse et complexe qu'est le recrutement international.

L'AQCPE est déjà à pied d'œuvre en matière de recrutement international et accompagne ses membres dans le processus. Nous nous sommes rendus à Paris l'automne dernier et nous évaluons actuellement la possibilité de représenter des CPE lors la prochaine mission Québec en Tunisie qui aura lieu en octobre 2023.

Nous saluons également le volet de reconnaissance des compétences annoncé aujourd'hui. Il est primordial d'avoir un nombre pertinent de candidates qualifiées une fois sur place. « Nous remercions la ministre Roy d'avoir entendu nos suggestions et de répondre aux besoins du réseau », a déclaré Sandro Di Cori, directeur général de l'AQCPE. Ces mesures permettront aux CPE de miser davantage sur le recrutement international comme l'une des solutions pour pallier le manque de personnel.

Enfin, nous avons l'intention de soutenir nos membres afin qu'ils participent au projet-pilote de recrutement en continu qui sera lancé l'automne prochain. Nous accompagnerons également nos membres dans le processus d'intégration du personnel, afin d'assurer une transition efficace et dans la bienveillance pour chacun. Nous espérons que cette approche innovante permettra l'embauche de personnel en continu et non uniquement durant les missions à l'étranger.

Impacts pénurie de main-d'œuvre dans le réseau

Le réseau des CPE/BC est frappé de plein fouet par la pénurie de main-d'œuvre. Malgré de nombreuses initiatives mises en place par le gouvernement, cela demeure un enjeu quotidien pour les directeur.trice.s de CPE.

En effet, alors qu'on met les bouchées doubles pour compléter le réseau et offrir le plus rapidement possible une place à chaque enfant, on craint de ne pouvoir combler tous les postes qui seront créés.

« Cet important investissement nous rapproche de notre objectif d'avoir des équipes solides et qualifiées afin de pouvoir offrir une place en CPE à chaque enfant au Québec! » se réjouit Hélène Gosselin, présidente du conseil d'administration de l'AQCPE.

Le recrutement international constitue une solution concrète à la pénurie de main d'œuvre, au même titre que les efforts mis sur le recrutement dans le programme du DEC en petite enfance. Nous sommes confiants que cette initiative permettra de recruter du personnel rapidement et pour combler une partie des besoins, à court et moyen terme.

À propos de l'AQCPE

L'AQCPE exerce un leadership dans la représentation, le rayonnement et l'accompagnement d'un réseau éducatif de CPE/BC de qualité pour les enfants de 0 à 5 ans. À titre d'expert en petite enfance, l'AQCPE vise à concrétiser le projet de société d'offrir à tous les enfants de 0 à 5 ans un accès universel à des services éducatifs de qualité en CPE/BC en collaboration avec les familles.

SOURCE Association québécoise des centres de la petite enfance

Renseignements: Marie-Claude Lemieux, Directrice, Affaires publiques et gouvernementales, [email protected], Téléphone : 514 326-8008, poste 208