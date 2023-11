Recrutement international - La ministre de l'immigration participe aux Journées du Québec à Mexico

QUÉBEC, le 23 nov. 2023 /CNW/ - La ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Mme Christine Fréchette, se rendra au Mexique dans le cadre des Journées Québec Mexique 2023 qui se dérouleront les 25 et 26 novembre. Il s'agit d'une mission de recrutement officielle du gouvernement du Québec en collaboration avec le gouvernement mexicain.

Cette mission réunira près de 30 entreprises et organismes du Québec qui cherchent à pourvoir 548 postes dans une multitude de secteurs allant de l'aérospatiale à la transformation alimentaire en passant par la santé ou encore les technologies de l'information.

Le Mexique figure au premier rang des partenaires commerciaux du Québec en Amérique latine. Sa tradition migratoire, son caractère francotrope, sa jeune population, la qualité et les compétences de sa main-d'œuvre sont en adéquation avec les secteurs en pénurie au Québec. De plus, la facilité de ses ressortissantes et ressortissants à intégrer la société québécoise et l'intérêt des entreprises québécoises à leur égard sont les principales raisons qui en font un territoire de choix et qui ont justifié que le Québec y ouvre un Bureau d'Immigration dès 1980.

Gage de développement à long terme, le Québec et le Mexique sont aussi liés par plusieurs ententes dans les secteurs de l'éducation, de la culture, de l'environnement, du commerce et des sciences et technologies.

Cette visite témoigne de la volonté du gouvernement du Québec de développer de nouvelles collaborations sur le terrain et de renforcer des partenariats stratégiques déjà existants. Il y a près d'un demi-million de francophones et d'apprenants du français au Mexique. Il s'agit d'un terreau fertile pour des échanges et des partenariats qui visent à favoriser la mobilité et les projets de collaboration en matière de formation.

Citations :

« Je suis enchantée de contribuer à renforcer les liens qui existent entre le Québec et le Mexique dans le domaine de la mobilité des travailleurs. La déclaration d'intention que nous signerons avec nos partenaires mexicains démontre l'intérêt réciproque qui existe entre nos deux territoires. Les travailleuses et les travailleurs mexicains recrutés dans le cadre des Journées Québec Mexique permettront aux entreprises du Québec de compter sur des travailleurs de choix, qui arrivent au Québec avec les talents et la volonté de contribuer activement à notre vitalité sociale, culturelle et économique. »

Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Faits saillants :

Dans le cadre des Journées Québec 2023 :

Près de 550 postes sont à pourvoir ;

Plus de 23 000 candidatures ont été reçues de 5 200 candidates et candidats ;

Plus de 1 300 entrevues sont confirmées et se dérouleront cette semaine dans la ville de Mexico .

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Renseignements: Source : Maude Methot-Faniel, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tél. : 438 526-8750; Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tél. : 514 940-1630