Recrutement de travailleurs étrangers temporaires - 77 employeurs québécois ont participé aux Journées Québec virtuelles à l'automne 2020

MONTRÉAL, le 13 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec se réjouit du succès des premières éditions virtuelles des Journées Québec, qui se sont tenues à l'automne dernier. Cinq missions de recrutement virtuelles ont été organisées par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, avec la collaboration de ses partenaires, Québec International, Montréal International et la Société de développement économique Drummondville, au Brésil, en Tunisie, en Colombie, en France et à Maurice.

Au total, plus de 47 000 candidats ont manifesté leur intérêt afin de décrocher l'un des 1 208 postes offerts dans de nombreux secteurs d'activité, dont ceux des technologies de l'information et des communications, de la santé, du manufacturier, de la transformation alimentaire, du transport et des jeux vidéo. Les Journées Québec rassemblent des entreprises québécoises qui cherchent à recruter des travailleurs étrangers temporaires désireux de relever de nouveaux défis dans une société francophone dynamique d'Amérique du Nord.

Une année marquée par la nouveauté !

De nouvelles Journées Québec

Afin de répondre aux besoins variés des employeurs, le Ministère organise des missions de recrutement Journées Québec sur de nouveaux territoires, notamment au Brésil, en Tunisie et à Maurice, ainsi qu'au Sénégal, qui auront lieu du 25 au 29 janvier 2021. Ce pays représente un bon potentiel de recrutement de candidates et de candidats dans de multiples secteurs d'activité. Le Sénégal étant un pays francophone, plusieurs candidats possèdent une bonne connaissance du français, ce qui facilitera leur intégration en emploi et dans la région où ils s'établiront.

Adaptation des services en temps de pandémie

Mises sur pause en raison de la situation sanitaire au printemps 2020, les Journées Québec ont pu reprendre à l'automne 2020, en mode virtuel. Le Ministère a su adapter ses services afin de continuer à accompagner des entreprises et des travailleurs migrants dans le respect des consignes sanitaires. Le Ministère privilégie les activités de recrutement virtuelles dans le souci de combler les besoins importants de main d'œuvre auxquelles continuent de faire face les entreprises en dépit de la crise sanitaire.

Témoignages d'employeurs québécois

« Ce fut un réel plaisir de constater, en seulement quelques clics, qu'autant de candidats compétents et motivés souhaitaient travailler chez Fouquet Morel! Le processus d'embauche est bien organisé, simple à utiliser et le service d'accompagnement est génial! » - Fouquet Morel Inc.

« Je tiens sincèrement à remercier l'organisation des Journées Québec. Malgré la pandémie, elle a su faciliter le processus de recrutement et elle nous a fait rencontrer d'excellents candidats. » - Les Aliments Trans Gras Inc.

« Les Journées Québec offrent une opportunité de réseautage unique et clé en main, nous permettant de rencontrer plusieurs candidats qualifiés. Nous avons très hâte que ceux-ci puissent se joindre à notre organisation. » - Machinex Technologies

Citations :

« Malgré le défi qu'imposait la nouvelle formule virtuelle, la popularité des Journées Québec illustre l'engouement persistant de ces missions à l'étranger, et confirme l'intérêt pour le Québec des travailleurs internationaux. Les besoins en main d'œuvres sont grands, le Québec recherche de nombreuses personnes pour occuper des postes dans divers secteurs d'activité dont les technologies de l'information et des communications (TIC), la santé, le manufacturier, la métallurgie et l'aérospatial. C'est entre autres par l'immigration temporaire que nous contribuerons à la prospérité des entreprises québécoises. »

Mme Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

« Le contexte sanitaire actuel a un impact important sur notre marché du travail : le Québec fait face en même temps à une rareté de main-d'œuvre et à un taux de chômage persistant à cause de la pandémie de Covid-19. Je suis donc content de constater que ces Journées permettent de répondre en partie à l'un des aspects de cet enjeu. Encore cette année, par la participation des différentes organisations québécoises et des nombreux travailleurs, les Journées Québec sont un succès. Votre gouvernement est donc fier de soutenir ces missions de recrutement virtuelles. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants des Journées Québec virtuelles à l'automne 2020 :

5 missions de recrutement : Brésil, Tunisie, Colombie, France et Maurice;

Brésil, Tunisie, Colombie, et Maurice; 77 employeurs uniques du Québec ont participé;

ont participé; Plusieurs employeurs ont participé à plus d'une mission Journées Québec pour un total de 105 participations d'employeurs;

357 offres d'emploi pour pourvoir 1 208 postes proposés aux candidats ;

pour pourvoir proposés aux candidats ; Plus de 47 000 candidatures reçues;

reçues; Plus de 2 400 candidats ont été convoqués à des entretiens d'embauche par les employeurs.

