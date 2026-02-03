LONDON, ON, le 3 févr. 2026 /CNW/ - SI VOUS AVEZ ACHETÉ DES BALISES D'AVALANCHE DE MARQUE PIEPS AU CANADA DU 1ER JANVIER 2013 AU 12 AVRIL 2021, VOUS POURRIEZ AVOIR DROIT DE RECEVOIR DE L'ARGENT OU UN CRÉDIT DE MAGASIN EN LIGNE.

En quoi consiste ce Recours Collectif?

Le Recours Collectif allègue que les balises de marque PIEPS n'étaient pas sécuritaires pour leurs utilisations prévues et que les défenderesses ont omis d'avertir les consommateurs des risques concernant le mécanisme de verrouillage défectueux sur les balises, ce qui a causé des changements de modes inattendus, passant du mode 'émission' à 'recherche' ou 'éteint'.

Ce procès s'est terminé par un règlement. Le règlement est un compromis de réclamations contestées et ne constitue pas une admission de responsabilité ou de faute par l'un des défendeurs.

Suis-je inclus dans ce recours collectif?

Ce recours collectif s'est terminé par un règlement pour:

Toutes les personnes résidant au Canada, excepté les défenderesses, leurs dirigeants et administrateurs ainsi que tous leurs héritiers, successeurs et ayants droit (les "Personnes Exclues"), qui ont acheté l'un des trois modèles de détecteur de victimes d'avalanche (DVA) suivant :1) PIEPS DSP Sport, 2) PIEPS DSP Pro, ou 3) PIEPS DSP Pro Ice (les " Balises ") au Canada entre le 1er janvier 2013 et le 12 avril 2021 (la « Période du Litige »).

("Membre du Groupe")

En tant que membre éventuel du groupe, vous pourriez être admissible à recevoir une part des Avantages du Règlement. Cependant, il y a une date limite pour faire une réclamation (voir rubrique suivante).

Des indemnités de règlement d'une valeur de 170 000 $ (après déductions) sont offertes aux membres du groupe admissibles. Les avantages du règlement consistent de paiements compensatoires (jusqu'à 300 S par réclamation admissible, sous réserve d'un plafond de 120 000 $) et des crédits compensatoires (50 $ de crédit en ligne, sous réserve d'un maximum de 50 000 $)

Le Règlement ne couvre pas les réclamations pour blessures corporelles ou décès liés aux Balises. Les personnes souhaitant poursuivre ce type de réclamation doivent le faire de manière indépendante.

Date Limite pour Faire une Réclamation

Important: La date limite pour faire une réclamation est le 4 mai, 2026.

Toutes les réclamations doivent êtes reçues par l'administrateur des réclamations, AU PLUS TARD 150 jours après que le règlement de l'action collective a été approuvé, ou le 4 mai, 2026.

Pour plus d'information visité fr.AvalancheBeaconsSettlement.ca ou contacter l'Administrateur des Réclamations:

BLRQ Administrateur des Réclamations

c/o Verita Global

1480 Richmond St., Unit 204

London, ON N6G 0J4

1-833-777-7763

[email protected]

SOURCE Rice Harbut Elliott LLP