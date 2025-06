VANCOUVER, BC, le 27 juin 2025 /CNW/ - Rice Harbut Elliott LLP publie la présente déclaration concernant l'autorisation de 12 questions communes dans le cadre de l'action collective mentionnée ci-après :

Le 21 octobre 2024, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a autorisé une action collective dans l'affaire Bosco v. Mentor Worldwide LLC and Johnson & Johnson Inc., S.C.B.C. Action No. VLC S-190084 (l'« Action collective nationale ») ayant trait aux implants mammaires MENTOR en gel de silicone MemoryGelMC (les « Implants mammaires en silicone Mentor »). Même si l'Action collective a été intentée en Colombie-Britannique, elle regroupe des résidents canadiens de toutes les provinces et de tous les territoires.

Le Groupe ou les Membres du groupe comprennent toutes les personnes qui ont reçu des Implants mammaires en silicone Mentor au Canada entre le 19 octobre 2006 et le 21 octobre 2024 (le « Groupe » ou les « Membres du groupe »).

L'autorisation ne constitue pas le règlement de l'Action collective nationale. Il s'agit de la première étape procédurale importante dans le cadre d'une action collective, soit l'autorisation des questions communes et la détermination du groupe. La prochaine étape sera le procès sur les questions communes si l'affaire n'est pas réglée avant le procès.

Dans le cadre de l'Action collective nationale, il est allégué que les Implants mammaires en silicone Mentor peuvent causer des troubles des tissus conjonctifs spécifiques et la maladie des implants mammaires.

Bien qu'aucune de ces allégations n'ait été prouvée, la Cour a autorisé 12 questions communes qui devraient être tranchées collectivement pour tous les Membres du groupe. Les questions communes portent sur la question de savoir si les Implants mammaires en silicone Mentor peuvent causer des troubles des tissus conjonctifs spécifiques et/ou la maladie des implants mammaires et, le cas échéant, si les Défenderesses ont contrevenu à leur obligation envers les Membres du groupe dans le cadre de leur surveillance après la mise en marché et/ou de leur suivi des Implants mammaires en silicone Mentor relativement à ces problèmes de santé et, par extension, si les actes ou omissions des Défenderesses étaient négligents ou contrevenaient à la Business Practices and Consumer Protection Act, S.B.C. 2004 et/ou à la Loi sur la concurrence, L.R.C., ch. C-34 (Canada).

Aucune des réclamations contre les Défenderesses n'a été prouvée. Les Défenderesses contestent vigoureusement l'ensemble des allégations présentées dans le cadre de l'Action collective, elles nient toute responsabilité, toute faute ou tout acte répréhensible ayant trait aux réclamations et elles entendent opposer une défense dans le cadre de l'Action collective.

Toute personne qui correspond à la définition de Membre du groupe autorisée par la Cour est automatiquement incluse dans le Groupe et n'a aucune mesure à prendre pour participer.

Toute personne qui ne souhaite pas participer à l'Action collective nationale doit remplir un formulaire d'exclusion avant la date limite [August 11, 2025], qui est indiquée sur le site Web des Avocats du groupe au https://rhelaw.com/class-action/mentor-breast-implants-2/ (en anglais seulement).

Pour obtenir de plus amples renseignements, ou pour prendre connaissance de la version intégrale de l'avis d'autorisation de l'action collective, veuillez visiter {site Web} ou communiquer avec les Avocats du groupe : Rice Harbut Elliott LLP en composant le 604-682-3771 ou en envoyant un courriel à [email protected].

