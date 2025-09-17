Recours à des briseurs de grève chez Rio Tinto Fer et Titane

L'inspecteur du ministère a débusqué une vingtaine de briseurs de grève

SOREL-TRACY, QC, le 17 sept. 2025 /CNW/ - Rio Tinto Fer et Titane a été pris en flagrant délit de recours à des travailleur.euse.s de remplacement lors d'une grève à l'usine des Poudres métalliques, ce qui est interdit par le Code du Travail du Québec. Selon un rapport d'enquête du ministère du Travail, Rio Tinto Fer et Titane aurait fait faire des tâches normalement effectuées par des salarié.e.s en grève par 21 personnes.

Lors d'un conflit de travail, seul.e.s les cadres embauché.e.s avant le début des négociations sont autorisé.e.s à effectuer les tâches normalement effectuées par les travailleur.euse.s syndiqué.e.s. Les 21 personnes identifiées par l'enquêteur du ministère du Travail s'avèrent être des cadres embauché.e.s après le début des négociations, des salarié.e.s d'une autre usine ou encore des salarié.e.s qui ne sont pas des cadres.

« Nous avons remis le dossier dans les mains de nos avocat.e.s et nous allons demander au tribunal d'intervenir de toute urgence afin de faire respecter le Code du travail et de rééquilibrer le rapport de force. Rio Tinto Fer et Titane doit cesser de contourner la loi et revenir négocier une bonne entente pour nos membres », fait valoir le représentant syndical des Métallos, Yves Rolland.

Les 181 travailleur.euse.s de la section locale 7493 du Syndicat des Métallos à l'usine des Poudres métalliques ont déclenché une grève générale illimitée le 10 juillet dernier. Le litige porte principalement sur les salaires. Aucune négociation n'a eu lieu depuis 2 mois.

« Cela confirme nos doutes. L'employeur danse sur la ligne de la mauvaise foi depuis le début des négociations. Cela fait plus de 15 mois que notre contrat de travail précédent est échu. Le recours à des scabs est illégal et doit cesser immédiatement. Cette usine recommencera à fonctionner quand l'employeur fera preuve de respect envers les travailleur.euse.s et conclura une bonne entente négociée », conclut le président de la section locale 7493, Patrick Sarrazin.

Un recours sera déposé sous peu pour faire cesser immédiatement le recours illégal aux travailleurs de remplacement. Le médiateur a par ailleurs convoqué les parties à une rencontre en début de semaine prochaine.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

Pour consulter nos communiqués : https://www.metallos.org/actualites-et-medias/actualites/

Pour suivre notre page Facebook : www.facebook.com/SyndicatDesMetallos/

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

Renseignements : Clairandrée Cauchy, 514 774-4001, [email protected]