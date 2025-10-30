La CAQ sous-traite son projet de loi antitravailleur.euse.s à Duhaime

Affaiblir les syndicats au bénéfice des patrons et des plus riches

MONTRÉAL, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Le Syndicat des Métallos dénonce vivement le projet de loi antitravailleur.euse.s déposé aujourd'hui par le gouvernement de la CAQ, qui reprend à son compte l'argumentaire libertarien du Parti conservateur et de son chef.

« C'est un projet de loi revanchard d'un gouvernement en déroute, qui s'appuie sur des anecdotes pour s'ingérer dans la démocratie syndicale et restreindre la capacité des travailleur.euse.s de se défendre et d'améliorer leur sort. Le gouvernement insinue de façon démagogique qu'une partie de l'action syndicale serait illégitime, et s'immisce ainsi dans le fonctionnement interne démocratique des associations de travailleur.euse.s. Il n'y a pas lieu d'avoir un impôt principal ou facultatif, il en va de même pour la cotisation syndicale », dénonce le directeur québécois des Métallos, Nicolas Lapierre.

« L'action syndicale dépasse les portes de nos usines et de nos milieux de travail : parce que la vie des travailleur.euse.s, c'est aussi la garderie, la santé, les impôts, l'encadrement de la retraite et du travail, les lois et règlements en santé et sécurité, les congés parentaux, l'équité salariale... Le syndicalisme n'est pas un menu à la carte, tout comme la démocratie. Nos membres choisissent démocratiquement les mandats qu'ils confient à leurs syndicats et le gouvernement n'a pas à s'ingérer dans le fonctionnement de leurs associations, reconnues par les chartes et le droit international », poursuit Nicolas Lapierre.

Détournement de fonds vers les firmes comptables

Les missions d'examen qui seraient imposées aux 2576 syndicats locaux de 50 à 199 travailleur.euse.s (au coût moyen de 6500 $) et les audits comptables (au coût très conservateur de 10 000 $) imposés aux 837 accréditations syndicales de 200 travailleur.euse.s et plus constituent un détournement de fonds odieux des fonds voués à la défense des membres vers les poches des firmes comptables. C'est 25,11 millions $ par année, qui seraient ainsi détournés des cotisations pour être versés en exigences comptables.

Dans le cas de plus petits syndicats, le coût des missions d'examen représente souvent entre 10 et 24 % de l'ensemble du budget fonctionnement. Il s'agit d'un niveau de vérification nettement plus lourd que ce qui est imposé aux organisations à but non lucratif du Québec, où les audits sont exigés seulement pour les associations dont le budget est supérieur à 500 000 $ et les missions d'examen pour celles dont le budget se situe entre 250 000 et 500 000 $

« Les dépenses sont votées dans les assemblées locales, vérifiées par des syndics et les finances des sections locales font l'objet de vérification par notre vérificateur international. Le niveau d'exigences comptables dans ce projet de loi est démesuré, quand entre 10 % et le quart des cotisations va à des firmes comptables plutôt qu'à la défense des membres, c'est un détournement de fonds de la part du gouvernement vers des firmes comptables », tonne Nicolas Lapierre.

Publicité démagogue

Le Syndicat des Métallos s'insurge par ailleurs de la campagne publicitaire démagogue qui accompagne le dépôt du projet de loi. « C'est pour le moins ironique de voir le gouvernement mener une campagne publicitaire démagogue pour convaincre la population de la nécessité d'empêcher les syndicats de… faire de la publicité! », ironise Nicolas Lapierre.

« Le gouvernement se sert malhonnêtement d'anecdotes pour faire la promotion de son projet de loi antitravailleur.euse.s, mais il se garde bien d'évoquer ses propres incuries comme SAAQClic, Northvolt et de multiples autres dépenses inutiles. Le jupon dépasse : le gouvernement de la CAQ imite la copie libertarienne des conservateurs au bénéfice des plus riches et des patrons », conclut Nicolas Lapierre.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

Pour consulter nos communiqués : https://www.metallos.org/actualites-et-medias/actualites/

Pour suivre notre page Facebook : www.facebook.com/SyndicatDesMetallos/

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

Renseignements : Clairandrée Cauchy, 514 774-4001, [email protected]