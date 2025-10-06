QUÉBEC, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Le Syndicat des Métallos dénonce avec la plus grande fermeté les conclusions du rapport du coroner Arnaud Samson qui, sous le couvert de la sécurité, propose en réalité au gouvernement de s'attaquer directement au gagne-pain de milliers de signaleurs routiers au Québec. Le syndicat juge cette approche inacceptable et demande une rencontre d'urgence avec le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Jonatan Julien, afin d'exiger la suspension immédiate de toute démarche visant à appliquer les recommandations touchant aux emplois des signaleurs.

« La logique de ce rapport est insensée : pour sauver des vies, on propose de tuer des milliers d'emplois. C'est une fausse solution qui ignore la véritable source du danger, soit le comportement des automobilistes », déclare d'emblée Alexandre Lebrun-Picard, représentant syndical des Métallos. « On ne règle pas un problème de sécurité en éliminant les experts de la sécurité sur le terrain. Ce rapport lance une véritable guerre à l'emploi et nous ne laisserons pas nos membres en payer le prix. »

Le syndicat rejette ainsi sans équivoque la philosophie centrale du rapport, qui vise à remplacer l'humain par la machine. Nous nous opposons aussi fermement à la volonté de reléguer le signaleur à un statut de dernier recours, ce qui ouvrirait la porte à des coupes de postes systématiques. Nous dénonçons également la promotion de technologies d'automatisation coûteuses et faillibles, comme les feux temporaires ou les barrières télécommandées, pour remplacer nos membres. Enfin, nous nous opposons à l'idée d'interdire la présence des signaleurs sur les routes où la vitesse est de 50 km/h et plus, ce qui reviendrait à amputer une large part de leur champ d'exercice.

« On nous dit qu'une machine ferait mieux le travail. C'est faux. Une machine ne voit pas la détresse dans les yeux d'un conducteur perdu, elle n'anticipe pas un danger imminent. Notre métier, c'est le jugement humain, et ça, c'est irremplaçable pour assurer la sécurité de tous sur un chantier », martèle Nathalie Perron, présidente de la section locale 9005 des Métallos, qui représente les signaleurs.

Toutefois, les Métallos appuient les recommandations qui ciblent les véritables causes des accidents. « Nous sommes entièrement d'accord avec le coroner quand il propose de s'attaquer au comportement des automobilistes », précise Alexandre Lebrun-Picard. « Nous appuyons donc sans réserve l'ajout de surveillance policière et de radars photo aux abords des chantiers. Nous sommes aussi en faveur d'augmenter les inspections de la CNESST et de nous assurer que le travail de signaleur routier ne soit pas cumulé avec d'autres tâches. Les vraies solutions pour la sécurité, c'est plus de surveillance et de respect des règles, pas moins de travailleurs. »

Devant la menace que ce rapport fait peser sur l'emploi et la sécurité des chantiers, le Syndicat des Métallos demande formellement une rencontre d'urgence avec le ministre des Transports. L'objectif du syndicat est d'obtenir une suspension sur l'application des recommandations de ce rapport touchant à l'emploi et d'ouvrir un véritable dialogue sur l'avenir d'une profession importante pour la sécurité du public et des travailleurs.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

