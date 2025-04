Subaru Canada établit un nouveau record de ventes pour un seul mois

La Forester a connu son meilleur mois à vie.

Subaru enregistre des ventes au détail de 7 397 unités en mars

Les BRZ et Crosstrek signent le meilleur mois de mars de leur histoire

MISSISSAUGA, ON, le 3 avril 2025 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a enregistré un record de ventes historique pour un seul mois, avec 7 397 unités vendues en mars. Ce résultat surpasse le précédent record de 6 611 unités vendues en septembre 2020 et correspond à une hausse de 14,8 p. 100 par rapport à mars 2024. Les ventes annuelles cumulatives sont en hausse de 2,6 p. 100 par rapport à la même période l'an dernier (MPAD).

La Forester a battu son précédent record de ventes établi en février 2025, enregistrant ainsi un mois historique pour ce modèle. Écoulé à 2 497 exemplaires en mars, ce véhicule continue d'impressionner, avec son habitacle revampé, son extérieur redessiné et sa mention Meilleur choix sécurité 2025 de l'IIHS.

Le VUS sous-compact Crosstrek a pour sa part connu son meilleur mois de mars à vie, avec 2 845 unités vendues, alors que le coupé sport 2+2 BRZ a également signé son meilleur mois de mars avec 126 unités vendues.

« Cette incroyable réalisation témoigne du travail assidu et de l'engagement de notre réseau de concessionnaires », a déclaré Tomohiro Kubota, président du conseil, président et chef de la direction de SCI. « Leur passion envers la marque et l'importance qu'ils accordent à offrir une expérience exceptionnelle à leurs clients continuent à alimenter notre succès. »





Mars 2025 7 397 Réel pour le mois 6446 Année précédente (même mois) 951 Écart 14,8 % MÀCJ c. MPAD 18185 2025 AÀCJ 17723 YTD 2024 462 Écart 2,6 % AÀCJ c. MPAD 18185 T1 2025 17 723 T1 2024 462 Écart 2,6 % Ventes du trimestre en cours c. MPAD

À propos de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale en propriété exclusive de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 96 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur X.

