Jusqu'à 15,2 millions de dollars d'allègement de loyer pour les entreprises touchées et la municipalité de Jasper, ce qui leur permettra de réorienter leurs ressources financières vers les efforts de rétablissement et de reconstruction.

JASPER, AB, le 10 oct. 2024 /CNW/ - Les résidents et les propriétaires d'entreprises locales de Jasper font de leur mieux pour se remettre sur pied suite aux conséquences dévastatrices du feu de forêt qui a ravagé Jasper en juillet 2024. Le gouvernement du Canada travaille fort pour aider la communauté à se reconstruire après l'incendie afin de relancer l'activité économique et de faire face aux coûts auxquels elle est confrontée.

Aujourd'hui, dans le cadre de son nouveau rôle en tant que responsable ministériel pour Jasper, l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles et député d'Edmonton-Centre, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé un allègement des loyers pour les baux et les permis administrés par Parcs Canada dans le parc national Jasper. Cet allègement de loyer pouvant atteindre 15,2 millions de dollars offre un soutien financier aux propriétaires d'entreprises, aux locataires et aux résidents touchés par le feu de forêt.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de Parcs Canada, ainsi que le gouvernement de l'Alberta et la municipalité de Jasper, coordonnent les efforts depuis la réponse initiale à l'incident jusqu'aux efforts ultérieurs de rétablissement et de reconstruction à Jasper. Au début du mois d'août, Parcs Canada a annoncé une pause dans la perception des loyers des locataires et des détenteurs de permis à Jasper et a commencé à travailler à la mise en place de mesures plus formelles d'allègement des loyers. Bien que la plupart des baux et des permis dans la ville de Jasper sont assortis d'un loyer annuel nominal, sans qu'il y ait d'échange officiel d'argent avec Parcs Canada, cet allègement de loyer sera très avantageux pour la municipalité de Jasper et pour les locataires et les détenteurs de permis à l'extérieur du lotissement urbain, leur permettant de réorienter leurs ressources vers les efforts de rétablissement ou de reconstruction, plutôt que vers des obligations financières immédiates. Parallèlement, Parcs Canada et la municipalité de Jasper s'efforcent de mettre en place des processus efficaces qui permettront d'alléger le fardeau et le stress liés à la perte de maisons résidentielles et d'entreprises commerciales.

L'allègement des loyers est une autre étape importante dans la réalisation de l'engagement pris par le gouvernement du Canada de soutenir la communauté et les entreprises locales du parc national à mesure qu'elles se reconstruisent au cours des prochaines années. À la mi-septembre, le gouvernement a déposé un nouveau projet de loi visant à transférer les pouvoirs en matière d'aménagement et de développement du territoire à la municipalité de Jasper, afin de donner à la ville, aux entreprises et aux habitants un plus grand contrôle pour façonner l'avenir de Jasper, en partenariat avec Parcs Canada.

Citations

« Le feu de forêt de Jasper a causé des centaines de millions de dollars en dommages matériels directs et en coûts de lutte contre les incendies, et continuera d'avoir des effets économiques négatifs sur les revenus du tourisme, qui sont un moteur économique majeur pour les entreprises locales et les résidents. L'allègement des loyers jouera un rôle essentiel dans le maintien de la trésorerie des entreprises touchées par le feu de forêt, en leur apportant un certain soulagement financier alors qu'ils sont confrontés à des difficultés opérationnelles dues aux dommages, aux perturbations et à la baisse de fréquentation pendant que le parc national Jasper se rétablit et se reconstruit. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Par l'intermédiaire de Parcs Canada, le gouvernement fédéral travaille avec la municipalité et les résidents de Jasper pour alléger le fardeau auquel ils sont confrontés tandis qu'ils reconstruisent leur communauté. Cet allégement de loyer soutiendra les locataires et les titulaires de permis qui connaissent des difficultés financières et des coûts imprévus pour reconstruire ou réparer leurs propriétés endommagées par le feu de forêt. »

L'honorable Randy Boissonnault

Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles et député d'Edmonton-Centre



« Nous comprenons les défis auxquels sont confrontés les détenteurs de baux et de permis dans le parc national Jasper, en particulier pendant cette période incroyablement difficile de perte structurelles et économiques, et de reprise. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Canada d'avoir démontré son engagement à soutenir notre communauté en accordant un allégement du loyer pour alléger le fardeau financier. En continuant à travailler efficacement ensemble, nous pouvons garantir que nos entreprises et nos résidents locaux bénéficient du soutien dont ils ont besoin pour contribuer à notre processus de rétablissement. »

Richard Ireland

Maire, municipalité de Jasper

Les faits en bref

Un accord prévoyant la création d'une administration locale à Jasper conclu en 2001 a établi que la municipalité de Jasper exerce les fonctions municipales et fournit les services communautaires (services publics, services sociaux, réglementation) dans le lotissement urbain, et que l'Agence Parcs Canada est l'administratrice des terres et émet les accords d'utilisation des terres (baux, permis d'occupation, accords de services publics) aux résidents et aux personnes morales.

conclu en 2001 a établi que la municipalité de exerce les fonctions municipales et fournit les services communautaires (services publics, services sociaux, réglementation) dans le lotissement urbain, et que l'Agence Parcs Canada est l'administratrice des terres et émet les accords d'utilisation des terres (baux, permis d'occupation, accords de services publics) aux résidents et aux personnes morales. Parcs Canada administre 1 419 baux, permis d'occupation et autres ententes visant des utilisations commerciales, résidentielles, communautaires et utilitaires à l'intérieur du parc national Jasper .

. L'allègement des loyers sera inclus pour les résidents dont les propriétés ont brûlé dans le lotissement du lac Edith, juste à l'extérieur de la ville, et dont les loyers sont fixés par la réglementation et ne font pas partie de l'accord sur le loyer annuel nominal dans la ville elle-même.

Le décret de remise des loyers et des droits du parc national Jasper , approuvé par le Conseil du Trésor, autorise Parcs Canada à remettre jusqu'à 15,2 millions de dollars en loyers et droits de permis administrés par Parcs Canada dans le parc national Jasper au cours des trois prochaines années.

, approuvé par le Conseil du Trésor, autorise Parcs Canada à remettre jusqu'à 15,2 millions de dollars en loyers et droits de permis administrés par Parcs Canada dans le parc national au cours des trois prochaines années. Le Centre de coordination du rétablissement de Jasper est la plaque tournante créée pour assurer la collaboration entre tous les ordres de gouvernement (fédéral, provincial et municipal) et il s'emploie actuellement à faire en sorte que les processus liés à la reconstruction soient rationalisés et efficaces.

Document connexe

Document d'information : Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux du Canada

Liens connexes

