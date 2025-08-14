KINGSTON, ON, le 14 août 2025 /CNW/ - Parcs Canada et la Commission des lieux et monuments historiques du Canada tiennent une cérémonie de dévoilement de plaque pour souligner l'importance historique nationale de la création de la force militaire permanente du Canada (1871-1883). Le dévoilement de la plaque aura lieu dans le cadre de la cérémonie du crépuscule hebdomadaire du lieu historique national du Fort-Henry.

La création d'une force militaire permanente au Canada en 1871 marque la fin de la dépendance envers les forces armées britanniques et le début de la professionnalisation militaire, le Canada assumant dès lors la responsabilité de sa propre défense et de la formation de sa milice après le retrait des troupes britanniques.

Prière de noter que les renseignements qui suivent pourraient changer sans préavis.

Détails de l'événement :

Date : Vendredi 15 août 2025



Heures : Point de presse de 18 h 25 à 18 h 40 (HAE), avant le début de l'événement.

Début de la cérémonie à 18 h 55 (HAE).

Les médias sont priés d'arriver à 18 h 15 (HAE).

Vous devez confirmer votre présence pour participer à l'événement. Les membres des médias peuvent confirmer leur présence auprès de Kelsey Bowles à [email protected] avant le jeudi 14 août 2025 à 15 h (HAE).

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements et réservation: Kelsey Bowles, Agente des relations publiques et des communications, Unité de gestion de l'Est et du Centre de l'Ontario, Parcs Canada, [email protected]