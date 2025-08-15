KINGSTON, ON, le 15 août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Parcs Canada et la Commission des lieux et monuments historiques du Canada soulignent l'importance historique nationale de la création de la force militaire permanente du Canada (1871-1883) à l'occasion d'une cérémonie de dévoilement de plaque au lieu historique national du Fort-Henry. Les désignations historiques nationales honorent les personnes, les lieux et les événements qui ont marqué l'histoire du Canada. Ensemble, elles tissent les récits de ce que nous sommes et nous relient au passé, enrichissant notre compréhension de nous-mêmes, des autres et de notre pays.

Pendant plus d'un siècle après la guerre de Sept Ans (1756-1763), la défense de l'Amérique du Nord britannique est assurée par l'Armée britannique et la Marine royale, avec le soutien des milices locales et en partenariat avec des Premières Nations alliées. Après la Confédération en 1867, la défense devient une responsabilité fédérale et la Grande-Bretagne commence à retirer ses forces militaires du Canada. Le nombre de soldats britanniques en sol canadien passe d'environ 15 700 en 1867 à 4 000 en 1869. En 1871, tous les effectifs militaires britanniques ont quitté le Canada, à l'exception des garnisons d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, et d'Esquimalt, en Colombie-Britannique.

Le gouvernement canadien, en réaction au retrait des troupes britanniques, établit alors une garnison permanente à Fort Henry, à Kingston, et une autre à la Citadelle de Québec en vue de prendre en charge la formation des miliciens et la protection des magasins, de l'armement, de l'artillerie et des fournitures laissés derrière par l'Armée britannique. L'adoption de la Loi de Milice de 1883 entraîne l'élargissement de la force permanente et autorise la fondation de nouvelles écoles de cavalerie, d'artillerie et d'infanterie. La force militaire permanente au Canada vient de naître, mettant fin à plus d'un siècle de dépendance envers la Grande-Bretagne et représentant les débuts de la professionnalisation des forces militaires au Canada.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de Parcs Canada et de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, met en valeur les personnes, les lieux et les événements d'importance historique nationale qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens et les Canadiennes à renouer avec leur passé. En communiquant ces récits à la population canadienne, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion quant à la diversité des histoires, des cultures, des héritages et des réalités du passé et du présent au Canada.

Le processus de désignation mené dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur les nominations présentées par le public. Pour présenter une demande de désignation visant un personnage, un lieu ou un événement de votre collectivité et obtenir de plus amples renseignements sur le processus, veuillez visiter le site Web de Parcs Canada au www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc/ncp-pcn/application.

« La création d'une force militaire canadienne permanente a marqué une étape importante vers une plus grande souveraineté nationale et a jeté les bases pour que le service militaire devienne une profession au pays. Nos forces armées jouent un rôle essentiel pour maintenir un Canada fort, sûr et uni. J'encourage tous les Canadiens et toutes les Canadiennes à en apprendre davantage sur la création de notre force militaire permanente et sur son rôle dans la formation de notre patrimoine et de notre identité. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

Les batteries A et B de l'artillerie de garnison du Fort Henry, à Kingston , et de la Citadelle de Québec sont créées en octobre 1871. Elles sont chargées de former la milice à deux nouvelles écoles d'artillerie et de protéger les magasins, l'armement, l'artillerie et les fournitures laissés derrière par l'Armée britannique. Ces batteries d'artillerie de garnison jettent les bases d'une force permanente et, en 1873, deviennent les premières unités à temps plein de l'Armée régulière au Canada , devenues le Régiment d'Artillerie canadienne après une réorganisation en 1883.

, et de la Citadelle de Québec sont créées en octobre 1871. Elles sont chargées de former la milice à deux nouvelles écoles d'artillerie et de protéger les magasins, l'armement, l'artillerie et les fournitures laissés derrière par l'Armée britannique. Ces batteries d'artillerie de garnison jettent les bases d'une force permanente et, en 1873, deviennent les premières unités à temps plein de l'Armée régulière au , devenues le Régiment d'Artillerie canadienne après une réorganisation en 1883. Ces premières forces militaires ne reflétaient pas la diversité de la société canadienne de l'époque, car les personnes racialisées et les peuples autochtones se heurtaient à des obstacles pour s'engager dans l'armée.

Fondée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre responsable de Parcs Canada sur l'importance historique nationale de personnages, de lieux et d'événements qui ont marqué l'histoire du pays. À ce jour, on compte plus de 2 270 désignations à l'échelle nationale.

conseille le ministre responsable de Parcs Canada sur l'importance historique nationale de personnages, de lieux et d'événements qui ont marqué l'histoire du pays. À ce jour, on compte plus de 2 270 désignations à l'échelle nationale. En collaboration avec Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets d'importance historique nationale soient reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et à ce que ces histoires importantes soient racontées à la population canadienne.

Parcs Canada s'engage à collaborer avec les Canadiens et les Canadiennes dans le cadre de ses efforts visant à raconter des récits plus inclusifs et de portée plus vaste dans les lieux patrimoniaux placés sous sa garde. Afin de faciliter l'atteinte de ce but, le Cadre pour l'histoire et la commémoration présente une manière plus globale et participative de raconter l'histoire selon divers points de vue.

