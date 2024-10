En partenariat avec la municipalité de Jasper, Parcs Canada révise la Politique d'aménagement du territoire de la ville de Jasper pour guider le rétablissement de la communauté.

JASPER, AB, le 30 oct. 2024 /CNW/ - Des centaines de propriétaires de Jasper font actuellement des choix quant à la reconstruction de leur habitation, après l'incendie de Jasper qui a détruit une partie de la ville en juillet 2024. Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les résidents à se reconstruire, en travaillant de concert avec la municipalité de Jasper.

Aujourd'hui, le responsable ministériel pour la relance de Jasper, l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles et député d'Edmonton-Centre, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a publié des mises à jour de la Politique d'aménagement du territoire de la ville de Jasper. Les modifications simplifient le processus de reconstruction pour toute personne ayant perdu des structures dans le lotissement urbain. Cette initiative s'inscrit dans le prolongement du projet de loi C-76, adopté à l'unanimité par le Parlement, qui prévoit le transfert de certains pouvoirs d'aménagement de Parcs Canada à la municipalité de Jasper.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de Parcs Canada, et la municipalité de Jasper, ont travaillé en étroite collaboration par l'intermédiaire du Centre de coordination du rétablissement de Jasper. Ensemble, ils ont élaboré une méthode de reconstruction en cinq étapes pour Jasper. Le lancement aujourd'hui du Guide de reconstruction marque l'achèvement de la phase 1. Ce guide résume les mises à jour de la Politique d'aménagement du territoire de la ville de Jasper et des Directives en matière de motif architectural afin de simplifier le processus de reconstruction.

Les modifications apportées à la Politique d'aménagement du territoire visent à faciliter la reconstruction pour les résidents de Jasper, à reconstruire en tenant compte des incendies de forêt, à augmenter les possibilités de logement, ainsi qu'à assurer la résilience climatique et la durabilité. Les modifications individuelles renforcent la résistance des communautés aux incendies de forêt en imposant l'utilisation de matériaux résistant au feu pour l'extérieur des nouveaux bâtiments en construction, ainsi que l'incombustibilité de la zone de 1,5 mètre autour de ces bâtiments. Parmi les principales modifications en faveur du logement, citons l'autorisation pour les titulaires de domaine à bail sur des terrains anciennement zonés pour des logements individuels isolés de construire un ou deux logements principaux sur un terrain, la réduction des exigences en matière de stationnement, la facilitation de la subdivision et l'augmentation des options pour les unités d'habitation accessoires. Les normes minimales nouvellement établies et les conseils donnés à ceux qui souhaitent aller au-delà de la norme minimale favorisent un équilibre entre la sécurité et l'amélioration de l'habitat. Cette approche permettra aux propriétaires d'innover tout en promouvant la sécurité et la résilience essentielles, tout en conservant le caractère unique de la communauté du parc national.

« Notre gouvernement s’est engagé à simplifier les procédures et les politiques qui aident les habitants de Jasper à reconstruire leurs maisons et leurs entreprises, aussi rapidement et efficacement que possible. Nous sommes dans le même bateau, et aussi longtemps qu’il le faudra pour que Jasper retrouve sa gloire d’antan. Ces procédures et politiques rationalisés aideront la communauté à se rétablir dès maintenant, tout en renforçant sa résilience face à tout changement climatique futur. »

« En effectuant ces changements rapidement et en étroite collaboration avec la municipalité de Jasper, Parcs Canada fait en sorte qu`il soit plus facile pour les gens de retourner chez eux et pour que les entreprises ouvrent leurs portes. Nous réduisons les formalités administratives pour permettre à Jasper de diriger sa propre reprise, avec le plein appui du gouvernement fédéral et tout en travaillant en étroite collaboration avec la province. »

« Reconstruire Jasper, c'est bien plus que restaurer des structures disparues; c'est l'occasion de réimaginer notre avenir en mettant l'accent sur la durabilité et la résilience. En collaborant avec Parcs Canada, nous pouvons faire en sorte que Jasper se reconstruise de manière durable, en intégrant des pratiques novatrices qui protègent mieux nos maisons, nos entreprises et l'environnement, tout en améliorant notre communauté pour les résidents et pour notre économie touristique essentielle. Ensemble, nous pouvons créer une communauté plus dynamique qui se nourrit de résilience, d'innovation et d'unité, en traçant la voie vers un avenir meilleur pour tous ».

Le complexe d'incendies de Jasper a détruit 820 unités d'habitation, laissant une grande partie de la population de la ville sans domicile.

a détruit 820 unités d'habitation, laissant une grande partie de la population de la ville sans domicile. Le 18 septembre 2024, le gouvernement fédéral a présenté le projet de loi C-76, Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux du Canada . Le 3 octobre 2024, le projet de loi a reçu la sanction royale du gouverneur général. Le projet de loi permet à Parcs Canada de transférer à la municipalité de Jasper une partie de ses compétences en matière de planification et d'aménagement du territoire.

. Le 3 octobre 2024, le projet de loi a reçu la sanction royale du gouverneur général. Le projet de loi permet à Parcs Canada de transférer à la municipalité de une partie de ses compétences en matière de planification et d'aménagement du territoire. Le directeur de l'unité de gestion de Parcs Canada a le pouvoir de modifier les politiques relatives à l'utilisation et à l'aménagement du territoire. Jusqu'au transfert officiel des pouvoirs, Parcs Canada continuera d'accepter et d'examiner les demandes d'aménagement dans la municipalité de Jasper .

. L'approche de reconstruction en cinq phases a été présentée en septembre 2024, avec des mises à jour sur chaque phase communiquées en ligne.

Le Centre de coordination du rétablissement de Jasper est la plaque tournante créée pour assurer la collaboration entre tous les ordres de gouvernement (fédéral, provincial et municipal) et il s'emploie actuellement à faire en sorte que les procédures liées à la reconstruction soient rationalisées et efficaces.

