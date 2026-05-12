MONTRÉAL, le 12 mai 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que la route 136, en direction est, sera fermée au cours de la fin de semaine du 15 mai 2026, afin de réaliser des travaux de réparation et d'entretien des tunnels Ville-Marie et Viger. Les travaux consisteront notamment en la réparation de dalles, ainsi qu'à des interventions d'asphaltage et de marquage. Des épisodes de congestion sont à prévoir. L'utilisation des transports collectifs est recommandée pour les déplacements à destination du centre-ville.

Fermeture des tunnels Ville-Marie et Viger de la route 136 en direction est au cours de la fin de semaine du 15 mai 2026 (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable) Fermeture des tunnels Ville-Marie et Viger de la route 136 en direction est au cours de la fin de semaine du 15 mai 2026 (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Entraves et gestion de la circulation

Route 136 en direction est (tunnels Ville-Marie et Viger)

Fermeture complète entre la sortie n o 4 (Pont Victoria, Boulevard Robert-Bourassa, Rue de la Montagne) et l'entrée en provenance de la rue Atateken, de vendredi 23 h à lundi 5 h . Les bretelles en provenance du boulevard Robert-Bourassa et de la rue de la Cathédrale seront fermées par défaut.

4 (Pont Victoria, Boulevard Robert-Bourassa, Rue de la Montagne) et l'entrée en provenance de la rue Atateken, .

Par ailleurs, des entraves sont planifiées la nuit dans l'échangeur Turcot. Elles seront annoncées incessamment.

Le début de ces travaux pourrait être reporté en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]