Reconstruction des infrastructures portuaires de la traverse de Sorel-Tracy - Rencontres de consultations publiques les 15 et 16 octobre prochains

Nouvelles fournies parSociété des traversiers du Québec
01 oct, 2025, 15:01 ET
QUÉBEC, le 1er oct. 2025 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) et son partenaire, la Société québécoise des infrastructures (SQI), invitent la population de Sorel-Tracy et de Saint-Ignace-de-Loyola à participer à des consultations publiques qui se tiendront le 15octobre à Sorel-Tracy et le 16 octobre à Saint-Ignace-de-Loyola. La STQ et la SQI y présenteront en détail le projet de reconstruction des infrastructures portuaires de la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola.
À cette occasion, les citoyens pourront prendre connaissance du projet et ils pourront poser leurs questions aux responsables du projet.
Lieu des rencontres :
Sorel-Tracy :
Quand : mercredi 15 octobre 2025, 19 h
Où : Hôtel de la Rive, Salle St-Laurent ABC
165, chemin Sainte-Anne
Saint-Ignace-de-Loyola :
Quand : jeudi 16 octobre 2025, 19 h
Où : Église de Saint-Ignace-de-Loyola
199, chemin de la traverse
Cette nouvelle phase de modernisation et d'optimisation de la traverse consistera, sans s'y limiter, à remplacer les embarcadères et les appareils de levage, à reconstruire les quais et les systèmes de défense, à effectuer la mise à niveau des dispositifs d'amarrage et à installer les équipements requis pour les futurs traversiers électriques.
SOURCE Société des traversiers du Québec
Source : Bruno Verreault, Conseiller en communication, Société des traversiers du Québec, Téléphone : 1 877 787-7483 poste 71026, Cellulaire : 418 953-2521, [email protected], Traversiers.com
Partager cet article