Reconstruction des infrastructures portuaires de la traverse de Sorel-Tracy - Rencontres de consultations publiques les 15 et 16 octobre prochains

QUÉBEC, le 1er oct. 2025 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) et son partenaire, la Société québécoise des infrastructures (SQI), invitent la population de Sorel-Tracy et de Saint-Ignace-de-Loyola à participer à des consultations publiques qui se tiendront le 15octobre à Sorel-Tracy et le 16 octobre à Saint-Ignace-de-Loyola. La STQ et la SQI y présenteront en détail le projet de reconstruction des infrastructures portuaires de la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola.

À cette occasion, les citoyens pourront prendre connaissance du projet et ils pourront poser leurs questions aux responsables du projet.

Lieu des rencontres :

Sorel-Tracy :

Quand : mercredi 15 octobre 2025, 19 h

Où : Hôtel de la Rive, Salle St-Laurent ABC

165, chemin Sainte-Anne

Saint-Ignace-de-Loyola :

Quand : jeudi 16 octobre 2025, 19 h

Où : Église de Saint-Ignace-de-Loyola

199, chemin de la traverse

Cette nouvelle phase de modernisation et d'optimisation de la traverse consistera, sans s'y limiter, à remplacer les embarcadères et les appareils de levage, à reconstruire les quais et les systèmes de défense, à effectuer la mise à niveau des dispositifs d'amarrage et à installer les équipements requis pour les futurs traversiers électriques.

