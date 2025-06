SAINTE-THÉRÈSE, QC, le 18 juin 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et la Ville de Sainte-Thérèse ont souligné aujourd'hui l'inauguration d'un immeuble de 12 logements pour des familles à faible revenu qui a dû être reconstruit à la suite d'un incendie. Ce nouveau milieu de vie situé à Sainte-Thérèse a été réalisé au coût total de 4,46 M$.

Cette activité a eu lieu en présence du maire de Sainte-Thérèse, M. Christian Charron et de la directrice générale de l'Office municipal d'habitation de la Rive-Nord, Mme Isabelle Couture.

Le gouvernement du Québec a investi dans ce projet 2,4 M$ par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ), et le gouvernement du Canada plus de 2 M$ par le biais des ententes de logements sociaux. La Ville de Sainte-Thérèse y a pour sa part contribué par une somme de 5 000 $.

Citations :

« Notre volonté de construire plus et plus vite ainsi que de rénover notre parc de HLM nous mène à de belles réalisations. Parfois, cela permet aussi d'effacer les traces d'un malheureux sinistre pour reconstruire un milieu de vie accueillant. C'est le cas du HLM du 162, rue Saint-Pierre, que l'Office municipal d'habitation de la Rive-Nord a pu rebâtir grâce au soutien du Programme de rénovation des habitations à loyer modique de la Société d'habitation du Québec. Je suis ravie de constater que la pérennité de cet immeuble est maintenant assurée, pour le grand plaisir des familles qui y trouveront des logements de qualité et sécuritaires. Je remercie tous les partenaires qui ont participé à cette réalisation. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Grâce aux ententes de logements sociaux entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, ces 12 logements ont pu être reconstruits pour accueillir des familles à faible revenu. L'incendie d'un chez-soi est un événement extrêmement stressant, qui peut avoir de graves conséquences. Je suis fier que notre gouvernement ait participé à la reconstruction de ces logements et du même coup, au bien-être de ces familles. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Cette reconstruction constitue une avancée concrète vers l'amélioration de la qualité de vie des familles de la région. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'égard de tous ceux et celles qui ont contribué à la réalisation de ces travaux. C'est un précieux accomplissement pour notre communauté. »

Eric Girard, ministre des Finances, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et député de Groulx

« À la suite de l'incendie qui avait détruit, le 26 mars 2017, le bâtiment à loyer modique situé au 162, carré Saint-Pierre, nous sommes très heureux que sa reconstruction soit achevée. Constitué de 12 logements de 3 pièces et demi, le nouveau bâtiment répond à un besoin criant dans la région, soit celui de loger les personnes à faible revenu vivant seules. Je remercie tous ceux qui ont contribué à l'aboutissement de ce projet ».

Christian Charron, maire de Sainte-Thérèse

« Grâce à ce projet de reconstruction, nous sommes désormais en mesure d'offrir des logements de qualité, sains et sécuritaires à une partie de la population qui rencontre souvent des difficultés à se loger à un coût abordable. Ce projet ne se limite pas à des habitations : il a aussi permis de créer un véritable milieu de vie, un espace où les familles et leurs enfants pourront partager, tisser des liens et grandir ensemble. Nous pouvons parler de la création d'un espace de vie complet. »

Isabelle Couture, directrice générale, Office municipal d'habitation de la Rive-Nord

Faits saillants :

Les travaux ont débuté le 6 mai 2024 et seront terminés au plus tard le 30 juin 2025.

seront terminés au plus tard le 30 juin 2025. Les locataires ont emménagé dans leur nouveau milieu de vie le 1 er juin 2025.

juin 2025. Une salle communautaire sera disponible au sous-sol du bâtiment pour favoriser la socialisation.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement.

Suivez-nous sur X (anciennement Twitter), YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Sources : Justine Vézina, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Sofia Ouslis, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]