Reconnaissance officielle du Centre d'études collégiales du Cégep de Thetford dans Lotbinière

THETFORD, QC, le 2 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le Centre d'études collégiales de Lotbinière, sous la responsabilité du Cégep de Thetford, est maintenant reconnu. La députée de Lotbinière, Mme Isabelle Lecours, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom de la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann. Ce statut officiel permettra au Cégep de bénéficier d'un soutien financier accru pour la réalisation de ses activités.

Depuis l'ouverture du CEC de Lotbinière en 2014-2015, le Cégep a graduellement amélioré sa carte de programmes dans le but de bonifier l'accessibilité à la formation. Il les offre maintenant à plus de 150 étudiants au Centre d'études collégiales de Lotbinière :

Tremplin DEC;

Sciences humaines;

Sciences de la nature;

Techniques de comptabilité et de gestion;

Techniques d'éducation spécialisée.

Le Cégep offre aussi l'attestation d'études collégiales (AEC) Techniques d'éducation à l'enfance, visant la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC). Des services sont également offerts aux entreprises de la MRC. De plus, les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 seront celles du déploiement pour le Service de la formation continue.

Citations :

« Je suis fière que notre gouvernement participe à la réussite éducative des étudiantes et étudiants du Québec en accordant la reconnaissance du Centre d'études collégiales de Lotbinière au Cégep de Thetford. Le Centre d'études collégiales permettra d'offrir une grande variété de programmes à ceux et celles qui souhaitent étudier dans leur région. En donnant à ces jeunes la possibilité de réaliser leur plein potentiel plus près de la maison, nous contribuons à la réalisation de leurs rêves professionnels. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« C'est une excellente nouvelle pour les étudiantes et étudiants de la région de Chaudière-Appalaches, qui pourront ainsi profiter d'une plus grande offre de programmes d'études à proximité. Les compétences acquises par les étudiants et le développement de la main-d'œuvre seront aussi bénéfiques pour la croissance économique de la région. »

Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Je suis très heureuse de l'annonce de la reconnaissance du Centre d'études collégiales de Lotbinière. Ce milieu d'apprentissage permettra aux étudiants de la région d'avoir accès à un enseignement supérieur et à une formation spécialisée de qualité, dans un environnement dynamique et à proximité. Ce projet favorisera également le maintien et la création d'emplois, contribuant ainsi au développement économique de la MRC de Lotbinière. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac

Faits saillants :

Le Cégep de Thetford exploite le site de Lotbinière depuis l'année scolaire 2014-2015.

La demande de reconnaissance a été déposée en janvier 2018.

À l'automne 2019, le seuil de 150 étudiants inscrits à temps plein à l'enseignement ordinaire à un programme d'études menant au diplôme d'études collégiales (DEC) a été atteint.

