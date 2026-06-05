Reconnaissance Maud-Maloney-Watt - Québec honore 24 femmes inspirantes engagées dans les domaines de la chasse, de la pêche, du piégeage et de la gestion faunique

QUÉBEC, le 5 juin 2026 /CNW/ - Afin de souligner la présence active des femmes dans les milieux de la chasse, de la pêche, du piégeage et de la gestion faunique, la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Mme Pascale Déry, a honoré 24 lauréates de la Reconnaissance Maud-Maloney-Watt.

En plus de souligner pour une toute première fois la contribution de femmes qui se distinguent dans le domaine faunique, cette cérémonie a été l'occasion de célébrer les lauréats de l'édition 2026 des prix Harfang des neiges. Ces distinctions complémentaires visent à reconnaître l'implication et la contribution significatives de Québécoises et de Québécois qui œuvrent à la conservation, à la gestion et à la mise en valeur de la faune, notamment les activités comme la chasse, la pêche et le piégeage.

Citations :

« Je tiens à féliciter les lauréates de la Reconnaissance Maud-Maloney-Watt pour leur engagement et leur contribution remarquable au domaine faunique. Par leurs actions, ces 24 femmes contribuent concrètement à faire avancer les milieux de la chasse, de la pêche, du piégeage et de la gestion de la faune partout au Québec. »

Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Les honneurs comme la Reconnaissance Maud-Maloney-Watt sont des moyens concrets pour valoriser l'implication des femmes dans des secteurs typiquement masculins. C'est une façon de leur rendre hommage et de saluer leur travail. Félicitations et merci aux lauréates, qui sont de véritables modèles pour la relève féminine! »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

La Reconnaissance Maud-Maloney-Watt rend hommage à la première femme garde-chasse du Québec, M me Maud Maloney-Watt, et à toutes les Québécoises qui suivent ses traces.

Maud Maloney-Watt, et à toutes les Québécoises qui suivent ses traces. Lors de la cérémonie, qui se tenait à l'Assemblée nationale du Québec, une médaille, un certificat de reconnaissance et une lithographie offerte par la Fondation pour la biodiversité et la faune du Québec ont été remis aux lauréates.

La reconnaissance a été créée en 2024, dans le cadre de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes, afin de mettre en valeur les femmes impliquées dans les milieux à prédominance masculine que sont la chasse, la pêche, le piégeage et la gestion de la faune, et de témoigner de leur apport significatif à ces domaines.

Le tableau qui suit présente l'ensemble des lauréates réparties par régions :

Abitibi-Témiscamingue Ghyslaine Dessureault Copropriétaire de pourvoirie, engagée dans le développement régional et le tourisme faunique. Rouyn-Noranda Carine Houle Enseignante impliquée dans sa communauté, qui sensibilise les jeunes à la faune et à la nature. Fabre Nathalie Dallaire Spécialiste renommée de la chasse et de la recherche de gibiers avec chiens de sang. Val-d'Or Stéphanie Brousseau Cofondatrice de l'Association des trappeuses et artisanes du Québec et bénévole passionnée. Amos Capitale-Nationale

Émilie Girard Gros-Louis Directrice de la réserve faunique de Portneuf, spécialisée en gestion territoriale autochtone. Wendake Léa Farrar Gestionnaire de pourvoirie, activement engagée dans la préservation de la faune et du territoire. Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier Mélanie Deslongchamps Pionnière de la protection des milieux humides et directrice régionale de Canards Illimités Canada. Stoneham-et-Tewkesbury Myriam Bergeron Directrice générale de la Fédération québécoise pour le saumon atlantique et de Zecs Québec. Québec Centre-du-Québec

Sabrina Barnes Fondatrice d'une école de pêche, instructrice certifiée en pêche à la mouche et conférencière. Bécancour Chaudière-Appalaches

Kate Nadeau Mercier Fondatrice du groupe Filles de bois, copropriétaire et directrice générale d'Aventure Chasse Pêche. Saint-Henri-de-Lévis Marilyn Boulanger-Soucy Première monitrice de piégeage et de gestion des animaux à fourrure au Québec. Lévis Mireille Pouliot Bouchère et enseignante en boucherie, spécialisée en transformation du gibier sauvage. Berthier-sur-Mer Côte-Nord

Audrey Ringuette Guide de pêche à la mouche, qui promeut les savoirs autochtones et la protection de la faune. Uashat Estrie

Caroline Morais Cheffe des gardiens du Wolastokuk œuvrant à la formation d'une relève féminine autochtone. Bonsecours Lanaudière

Caroline Goulet Conseillère en application réglementaire à la Protection de la faune du Québec depuis 1994. Terrebonne Nancy Massé Huet Présidente de pourvoirie, qui partage avec passion ses savoirs sur la chasse et la pêche. Saint-Zénon Mariane St-Pierre Agente de protection de la faune, alliant conservation et application rigoureuse des lois. Saint-Roch-de-l'Achigan Nati Escamilla Agente de protection de la faune responsable de l'aire faunique du lac Saint‑Pierre. Lavaltrie Stéphanie Vadnais Directrice des opérations à la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Crabtree Mauricie

Isabelle Verreault Enseignante et mentore de la relève en protection et exploitation de territoires fauniques. La Bostonnais Outaouais

Cathy Naud Pionnière de la promotion du piégeage féminin et fondatrice du groupe Trappeuses du Québec. Gatineau Hélène Larente Développeuse de projets d'initiation à la chasse pour les femmes au Québec et à l'international. Fassett Saguenay-Lac-Saint-Jean

Céline Savard Présidente de zec, engagée dans le développement faunique et la concertation régionale. Alma Marie Line Tremblay Fondatrice de Poule des bois, qui offre des produits et services fauniques pour les femmes. Alma

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Source : Simon Savignac

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