Reconnaissance Maud-Maloney-Watt - Québec honore 24 femmes inspirantes engagées dans les domaines de la chasse, de la pêche, du piégeage et de la gestion faunique

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Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

05 juin, 2026, 10:59 ET

QUÉBEC, le 5 juin 2026 /CNW/ - Afin de souligner la présence active des femmes dans les milieux de la chasse, de la pêche, du piégeage et de la gestion faunique, la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Mme Pascale Déry, a honoré 24 lauréates de la Reconnaissance Maud-Maloney-Watt.

En plus de souligner pour une toute première fois la contribution de femmes qui se distinguent dans le domaine faunique, cette cérémonie a été l'occasion de célébrer les lauréats de l'édition 2026 des prix Harfang des neiges. Ces distinctions complémentaires visent à reconnaître l'implication et la contribution significatives de Québécoises et de Québécois qui œuvrent à la conservation, à la gestion et à la mise en valeur de la faune, notamment les activités comme la chasse, la pêche et le piégeage.

Citations : 

« Je tiens à féliciter les lauréates de la Reconnaissance Maud-Maloney-Watt pour leur engagement et leur contribution remarquable au domaine faunique. Par leurs actions, ces 24 femmes contribuent concrètement à faire avancer les milieux de la chasse, de la pêche, du piégeage et de la gestion de la faune partout au Québec. »

Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Les honneurs comme la Reconnaissance Maud-Maloney-Watt sont des moyens concrets pour valoriser l'implication des femmes dans des secteurs typiquement masculins. C'est une façon de leur rendre hommage et de saluer leur travail. Félicitations et merci aux lauréates, qui sont de véritables modèles pour la relève féminine! »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

  • La Reconnaissance Maud-Maloney-Watt rend hommage à la première femme garde-chasse du Québec, Mme Maud Maloney-Watt, et à toutes les Québécoises qui suivent ses traces. 
  • Lors de la cérémonie, qui se tenait à l'Assemblée nationale du Québec, une médaille, un certificat de reconnaissance et une lithographie offerte par la Fondation pour la biodiversité et la faune du Québec ont été remis aux lauréates.  
  • La reconnaissance a été créée en 2024, dans le cadre de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes, afin de mettre en valeur les femmes impliquées dans les milieux à prédominance masculine que sont la chasse, la pêche, le piégeage et la gestion de la faune, et de témoigner de leur apport significatif à ces domaines.
  • Le tableau qui suit présente l'ensemble des lauréates réparties par régions :

Abitibi-Témiscamingue

Ghyslaine Dessureault

Copropriétaire de pourvoirie, engagée dans le développement régional et le tourisme faunique.

Rouyn-Noranda

Carine Houle

Enseignante impliquée dans sa communauté, qui sensibilise les jeunes à la faune et à la nature.

Fabre

Nathalie Dallaire

Spécialiste renommée de la chasse et de la recherche de gibiers avec chiens de sang.

Val-d'Or

Stéphanie Brousseau

Cofondatrice de l'Association des trappeuses et artisanes du Québec et bénévole passionnée.

Amos

Capitale-Nationale

Émilie Girard Gros-Louis

Directrice de la réserve faunique de Portneuf, spécialisée en gestion territoriale autochtone.

Wendake

Léa Farrar

Gestionnaire de pourvoirie, activement engagée dans la préservation de la faune et du territoire.

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Mélanie Deslongchamps

Pionnière de la protection des milieux humides et directrice régionale de Canards Illimités Canada.

Stoneham-et-Tewkesbury

Myriam Bergeron

Directrice générale de la Fédération québécoise pour le saumon atlantique et de Zecs Québec.

Québec

Centre-du-Québec

Sabrina Barnes

Fondatrice d'une école de pêche, instructrice certifiée en pêche à la mouche et conférencière.

Bécancour

Chaudière-Appalaches


Kate Nadeau Mercier

Fondatrice du groupe Filles de bois, copropriétaire et directrice générale d'Aventure Chasse Pêche.

Saint-Henri-de-Lévis

Marilyn Boulanger-Soucy

Première monitrice de piégeage et de gestion des animaux à fourrure au Québec.

Lévis

Mireille Pouliot

Bouchère et enseignante en boucherie, spécialisée en transformation du gibier sauvage.

Berthier-sur-Mer

Côte-Nord

Audrey Ringuette

Guide de pêche à la mouche, qui promeut les savoirs autochtones et la protection de la faune.

Uashat

Estrie


Caroline Morais

Cheffe des gardiens du Wolastokuk œuvrant à la formation d'une relève féminine autochtone.

Bonsecours

Lanaudière

Caroline Goulet

Conseillère en application réglementaire à la Protection de la faune du Québec depuis 1994.

Terrebonne

Nancy Massé Huet

Présidente de pourvoirie, qui partage avec passion ses savoirs sur la chasse et la pêche.

Saint-Zénon

Mariane St-Pierre

Agente de protection de la faune, alliant conservation et application rigoureuse des lois.

Saint-Roch-de-l'Achigan

Nati Escamilla

Agente de protection de la faune responsable de l'aire faunique du lac Saint‑Pierre.

Lavaltrie

Stéphanie Vadnais

Directrice des opérations à la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.

Crabtree

Mauricie

Isabelle Verreault

Enseignante et mentore de la relève en protection et exploitation de territoires fauniques.

La Bostonnais

Outaouais

Cathy Naud

Pionnière de la promotion du piégeage féminin et fondatrice du groupe Trappeuses du Québec.

Gatineau

Hélène Larente

Développeuse de projets d'initiation à la chasse pour les femmes au Québec et à l'international.

Fassett

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Céline Savard

Présidente de zec, engagée dans le développement faunique et la concertation régionale.

Alma

Marie Line Tremblay

Fondatrice de Poule des bois, qui offre des produits et services fauniques pour les femmes.

Alma

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