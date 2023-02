BEACONSFIELD, QC, le 22 févr. 2023 /CNW/ - C'est avec fierté que la Ville de Beaconsfield annonce l'obtention du Sceau Concilivi décerné par le Réseau pour un Québec Famille. Le Sceau est attribué aux organisations qui se démarquent en cultivant un équilibre entre les obligations familiales, personnelles et professionnelles par la mise en place de mesures telles que le télétravail, les banques de congés personnels, et le soutien aux employés. En franchissant l'ensemble des étapes de la démarche menant à l'obtention de cette reconnaissance, la Ville de Beaconsfield a su démontrer son engagement envers ses employés afin de les soutenir dans la réalisation de leurs obligations familiales et professionnelles.

« La conciliation famille et travail est une source majeure de stress pour la majorité des familles québécoises. À Beaconsfield, nous accordons une importance particulière au bien-être de notre équipe. L'obtention du Sceau Concilivi est une reconnaissance importante de nos pratiques et politiques développées pour nos employés afin de les aider à s'épanouir dans ces deux aspects de leur vie. L'équilibre famille-travail est une affaire collective, et ça commence par les familles de notre personnel », a commenté le directeur général de la Ville de Beaconsfield, Patrice Boileau.

« La démarche Concilivi nous a permis de consolider le soutien offert à nos employés. Nous espérons que ces mesures auront un impact positif sur l'attraction et la rétention du personnel », déclare Myriam Ritory, directrice des Ressources humaines à la Ville de Beaconsfield.

À propos de Concilivi

Concilivi, une initiative du Réseau pour un Québec Famille, a pour mission de contaminer positivement les employeurs pour l'implantation de mesures de conciliation famille-travail adaptées à la nouvelle réalité du travail et aux besoins des employés. Concilivi comprend un sceau de reconnaissance ainsi qu'un centre d'expertise spécialisé en conciliation famille-travail.

Le Sceau Concilivi est une reconnaissance de choix qu'une organisation peut détenir pour faire valoir son engagement en matière de conciliation famille-travail. Pour sa part, le centre d'expertise constitue le volet de recherche et d'innovation de Concilivi qui permet notamment d'assurer une vigie en continu pour être à l'affût des dernières tendances du marché. Pour en savoir plus sur Concilivi, veuillez consulter concilivi.com.

