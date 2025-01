Reconnaissance du rôle des municipalités dans la transition écologique - Un gain important pour l'autonomie municipale

QUÉBEC, le 28 janv. 2025 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a présenté aujourd'hui ses recommandations en commission parlementaire sur le projet de loi n˚81, loi modifiant diverses dispositions en matière d'environnement. Monsieur Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes, a pris la parole en cette rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale du Québec.

Ce projet de loi est une avancée significative pour la protection de l'environnement, car il permettra aux municipalités de réglementer en matière environnementale sans avoir à demander l'approbation du ministre de l'Environnement. Présentement, les municipalités doivent obtenir cette approbation, même lorsque leurs règlements sont plus stricts ou complémentaires aux normes provinciales.

Le projet de loi vient corriger cette situation en alignant le Québec sur les meilleures pratiques et répond à une demande de l'UMQ. Concrètement, cette réforme réduira le risque de poursuites judiciaires tout en allégeant le fardeau administratif des municipalités souhaitant adopter des normes environnementales et climatiques plus ambitieuses.

« En donnant plus de pouvoir aux municipalités dans la réglementation environnementale, le projet de loi vient répondre à une demande importante de l'UMQ en termes d'autonomie municipale. En tant que gouvernements de proximité, les municipalités sont les mieux placées pour répondre aux défis environnementaux grâce à des initiatives locales adaptées. Nous saluons cette réforme qui reconnaît pleinement le rôle des municipalités dans la transition écologique », a déclaré M. Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes.

D'ailleurs, l'UMQ propose une entrée en vigueur des modifications dans un délai de deux ans, afin d'accélérer la mise en œuvre. À ce moment-ci le projet de loi ne prévoit aucune date d'entrée en vigueur.

Le mémoire détaillé de l'UMQ est disponible sur notre site Internet.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]