Reconnaissance du lipœdème - Marie-Claude Nichols soutient une citoyenne de Vaudreuil dans son combat

VAUDREUIL-DORION, QC, le 9 déc. 2025 /CNW/ - La députée de Vaudreuil et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'Affaires municipales, Marie-Claude Nichols, est fière d'accompagner une citoyenne de sa circonscription dans son combat pour faire reconnaître le lipœdème. Cette maladie héréditaire, qui touche une femme sur dix, n'est pas prise en charge ni au Québec ni au Canada. Mme Nichols a d'ailleurs salué le courage de Tania Murphy, atteinte de cette maladie chronique, à l'occasion d'une déclaration de député à l'Assemblée nationale.

La quête de Tania Murphy pour faire reconnaître le lipœdème

Le lipœdème est une maladie chronique provoquant une accumulation anormale de graisse dans les membres inférieurs, et parfois même dans les bras. Les personnes atteintes, en plus de vivre avec d'importantes douleurs physiques, doivent composer avec le jugement d'autrui et le manque de reconnaissance de leur condition au sein du système de santé québécois. Mme Murphy, qui se bat depuis plusieurs années afin de faire reconnaître cette maladie méconnue touchant principalement les femmes - et qui est souvent confondue avec l'obésité -, a demandé le soutien de sa députée pour porter son message jusqu'à l'Assemblée nationale. Marie-Claude Nichols n'a pas hésité à répondre présente en multipliant les démarches.

Là où le travail de député prend tout son sens

Celle qui est députée de Vaudreuil depuis maintenant 11 ans considère que son travail prend tout son sens lorsqu'elle vient directement en aide à des citoyennes et citoyens de sa circonscription, comme Mme Murphy. « Le travail de député est diversifié, mais à la base, mon souhait le plus cher est de faire une réelle différence dans la vie des gens que je représente, souligne Marie-Claude Nichols. Lorsque Mme Murphy m'a contactée pour me parler de sa condition et de la mission qu'elle s'est donnée de faire reconnaître le lipœdème, j'ai immédiatement accepté de l'aider. J'ai rapidement interpellé le ministre de la Santé afin de lui faire part de la situation. J'ai également communiqué avec l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Ces démarches ont permis de faire un petit pas en avant, puisque l'INESSS s'est penché sur la maladie et a émis, en septembre dernier, un rapport de l'état des connaissances. Bien qu'il reste encore beaucoup de travail à accomplir, je suis heureuse de pouvoir apporter ma contribution. » La députée a d'ailleurs pris la parole à l'Assemblée nationale afin de souligner la détermination de Mme Murphy, ainsi que celle de son conjoint, qui la soutient dans ses démarches.

Corps gras de Guylaine Guay

Dans les dernières semaines, Guylaine Guay, animatrice à la télévision et à la radio, et atteinte du lipœdème, a lancé son essai Corps gras - ma quête personnelle pour mieux comprendre le lipœdème. La députée a été agréablement surprise de retrouver dans le livre quelques paragraphes consacrés à Tania Murphy et son conjoint, Alexis Hallé, ainsi que sur les démarches ayant mené au rapport de l'état des connaissances de l'INESSS. Ce livre est assurément un autre pas dans la bonne direction pour faire reconnaître cette condition à la fois méconnue et répandue.

