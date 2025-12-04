Enquête de la Commissaire à l'éthique : la députée de Chomedey Sona Lakhoyan Olivier exclue du caucus libéral

QUÉBEC, le 4 déc. 2025 /CNW/ - L'opposition officielle annonce que la députée de Chomedey, Sona Lakhoyan Olivier, est exclue du caucus libéral pour la durée d'une enquête menée par la Commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale du Québec.

Selon les informations obtenues, l'enquête porte sur l'utilisation des ressources mises à la disposition du bureau de circonscription de Chomedey à des fins partisanes à l'occasion de la course à la chefferie du Parti libéral du Québec.

« À la demande de notre chef, Pablo Rodriguez, je vous annonce que la députée de Chomedey est exclue du caucus libéral pour la durée d'une enquête. Il s'agit d'une décision nécessaire dans les circonstances. Nous ne ferons aucun autre commentaire. »

- Marc Tanguay, whip de l'opposition officielle

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Marc Lapointe, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-580-9754, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]