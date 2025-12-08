Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement

QUÉBEC, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Réduction des délais dans les études environnementales

« Le ministre répond au mandat qu'on lui a confié. Ce n'est pas une surprise pour personne, ce matin.

Nous avions dit, lorsque la CAQ avait charcuté le processus d'étude environnementale pour Northvolt, que les délais doivent être raccourcis pour tous, sans compromettre la protection du public et de l'environnement.

J'ai fait le constat, il y a plusieurs mois, que le BAPE devait intervenir plus tôt pour éviter des cas comme Stablex. Je salue donc l'annonce faite en ce sens.

Il reste à voir si le règlement proposé répondra à ces attentes. Le diable est dans les détails, nous analyserons le règlement avec rigueur. »

-Virginie Dufour, députée des Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement

