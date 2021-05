Reconnaissance des compétences des personnes immigrantes - Une formation d'appoint en hygiène dentaire sera offerte à Saint-Hyacinthe

MONTRÉAL, le 27 mai 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Nadine Girault, la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann, et la députée de Saint-Hyacinthe, Chantal Soucy, sont fières d'annoncer l'octroi d'une aide financière de 554 220 $ au Cégep de Saint-Hyacinthe pour le déploiement d'une formation d'appoint (attestation d'études collégiales, AEC) en hygiène dentaire.

D'une durée de 975 heures, cette formation prescrite par l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec aux personnes formées à l'étranger dans le domaine de la santé buccodentaire leur permettra d'acquérir les compétences requises afin de répondre aux exigences du système professionnel québécois et d'intégrer le marché du travail rapidement. Les admissions débuteront en juin et les premiers cours se donneront dès août 2021.

« La reconnaissance des compétences est essentielle à l'intégration des personnes immigrantes. C'est une priorité gouvernementale, comme en témoignent les 130 millions de dollars supplémentaires qui sont accordés dans le dernier budget pour accélérer la reconnaissance des compétences des nouvelles personnes immigrantes professionnelles. Nous souhaitons mettre en place des mesures concrètes afin de répondre aux besoins du marché du travail et de favoriser l'établissement durable des personnes ayant choisi le Québec comme terre d'accueil. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

« C'est avec enthousiasme que nous accueillons cette formation qui permettra aux nouvelles arrivantes et aux nouveaux arrivants de compléter leur curriculum professionnel. Cette AEC est le fruit d'un travail de concertation intersectoriel qui démontre l'agilité de notre réseau collégial. Je remercie tous les partenaires impliqués dans ce projet, qui permettra rapidement à des professionnelles et des professionnels d'offrir des soins de santé buccodentaire à la population québécoise, tout en contribuant à l'économie du Québec. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Une fois de plus, Saint-Hyacinthe se démarque par sa proactivité et sa volonté à répondre aux besoins des nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants. Bravo à toutes les parties impliquées pour la concrétisation de ce projet des plus opportuns. »

Chantal Soucy, Députée de Saint-Hyacinthe

« De nombreux postes d'hygiénistes dentaires sont à pourvoir au Québec dans les prochaines années et la main-d'œuvre immigrante aura un important rôle à jouer afin de les combler. L'Ordre se réjouit du déploiement de cette formation, qui facilitera l'obtention du permis d'exercice pour les professionnelles et professionnels formés à l'étranger. »

Jean-François Lortie, président de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec

« Cette aide financière permettra au Cégep de Saint-Hyacinthe d'offrir l'attestation d'études collégiales en hygiène dentaire spécifiquement élaborée à l'intention des professionnelles et professionnels formés à l'étranger. En soutenant l'accès à la formation, nous favorisons concrètement leur intégration socioéconomique en mettant en valeur leurs compétences, tout en répondant aux besoins du marché du travail. »

Emmanuel Montini, directeur général du Cégep de Saint-Hyacinthe

