Reconnaissance de la mise à jour du Plan d'action 2025-2026 à l'égard des personnes handicapées

QUÉBEC et MONTRÉAL, le 23 mars 2026 /CNW/ - L'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) est heureux de rendre public la mise à jour 2025-2026 de son Plan d'action à l'égard des personnes handicapées. Cet exercice est conforme à l'article 61.1 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale.

Dans une lettre adressée au président-directeur général de l'INSPQ, M. Pierre-Gerlier Forest, l'Office des personnes handicapées du Québec a salué la grande qualité de cette mise à jour. Il a aussi souligné trois aspects dans lesquels l'organisation se distingue :

l'élargissement de la consultation des personnes handicapées à des organismes en employabilité. L'INSPQ a contacté le Regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées, afin de présenter sa mission et d'explorer avec des possibilités de collaboration dans le cadre de la démarche.

l'exploration de pistes visant à améliorer l'accessibilité au Programme québécois de dépistage du cancer du sein;

la réalisation d'une publication portant sur l'accessibilité des espaces publics pour les femmes, notamment celles ayant des incapacités.

Cette reconnaissance témoigne de l'engagement continu de l'INSPQ à promouvoir l'inclusion et à améliorer l'accessibilité de ses services et de ses productions.

Le Comité de direction de l'INSPQ a pris l'engagement de réduire de façon significative les obstacles à l'intégration à la société des personnes handicapées. Son plan d'action à l'égard de celles-ci identifie les principaux obstacles institutionnels et administratifs à l'atteinte de cet objectif ainsi que les mesures qu'il entend prendre pour les éliminer ou à tout le moins les réduire.

Pour en savoir plus, consultez le Bilan du Plan d'action des personnes handicapées disponible sur le site Web de l'INSPQ.

SOURCE Institut national de santé publique du Québec

Pour information : Institut national de santé publique du Québec, [email protected]