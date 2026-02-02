La tendance à la baisse du taux de suicide se poursuit au Québec

QUÉBEC et MONTRÉAL, le 2 févr. 2026 /CNW/ - L'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) dévoile aujourd'hui son Portrait des comportements suicidaires au Québec 2026, qui confirme la diminution du taux de suicide amorcée il y a plus de vingt ans. Entre 2000 et 2023, celui-ci est passé de 17,9 à 11,9 suicides par 100 000 personnes.

Malgré cette tendance favorable, des écarts importants persistent. Le taux de suicide demeure près de trois fois plus élevé chez les hommes (18,1) que chez les femmes (5,7). En 2023, les hommes âgés de 50 à 64 ans présentent le taux le plus élevé parmi l'ensemble des groupes d'âge et des deux sexes, avec 28,4 suicides par 100 000 personnes. Chez les femmes, celles de 35 à 49 ans affichent le taux le plus élevé, soit 8,3.

Des différences régionales sont également observées. Plusieurs régions situées à l'extérieur des grands centres urbains présentent des taux supérieurs à la moyenne provinciale. À l'inverse, certaines grandes régions urbaines, notamment Montréal, affichent des taux plus faibles.

Hospitalisations liées aux tentatives de suicide

En 2024, le Québec enregistre 3 786 hospitalisations attribuables aux tentatives de suicide, ce qui correspond à un taux ajusté de 42,0 par 100 000 personnes. Contrairement aux suicides complétés, les tentatives de suicide entraînant une hospitalisation sont plus fréquentes chez les femmes (53,7) que chez les hommes (30,9).

Les adolescentes de 15 à 19 ans présentent le taux d'hospitalisations le plus élevé (178,0 par 100 000 personnes). Par ailleurs, chez les filles de 10 à 14 ans, le taux a triplé entre 2010 et 2024 pour atteindre 94,1, une hausse largement attribuable à l'augmentation observée en 2021.

Visites aux urgences

Les taux de visites aux urgences pour tentative de suicide demeurent élevés depuis l'augmentation marquée observée en 2021. Chez l'ensemble de la population, le taux ajusté est passé de 50,9 visites par 100 000 personnes en 2019, à 57,9 en 2024, puis à 57,4 en 2025.

Les filles de 10 à 14 ans et les adolescentes de 15 à 19 ans continuent d'afficher les taux les plus élevés en 2025, avec respectivement 116,7 par 100 000 personnes et 261,6 visites.

Les visites aux urgences pour des idées suicidaires, en hausse continue depuis 2016, se stabilisent en 2025 tout en demeurant élevées. Contrairement aux suicides et aux tentatives, leurs taux sont comparables chez les hommes et les femmes.

Consultez l'infographie pour voir les données en un coup d'œil.

Pour en savoir plus : section du site Web de l'INSPQ sur les comportements suicidaires

Besoin d'aide ?

Si vous pensez au suicide ou vous vous inquiétez pour un ou une proche, des intervenants et intervenantes sont disponibles pour vous aider, partout au Québec, 24/7.

Téléphone : 1 866 APPELLE (277-3553), texto : 535353

Clavardage, informations et outils : www.suicide.ca

