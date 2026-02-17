Parution de l'édition 2026 du guide Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à deux ans

QUÉBEC et MONTRÉAL, le 17 févr. 2026 /CNW/ - L'Institut national de santé publique du Québec est fier de vous présenter l'édition 2026 du guide Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à deux ans, en version imprimée et en ligne. Cette référence incontournable est offerte gratuitement à tous les futurs et nouveaux et futurs parents du Québec. Elle sert également d'outil de recommandations fiables pour les intervenantes et intervenants en périnatalité.

« C'est un privilège pour l'Institut national de santé publique du Québec de publier ce guide qui contribue au mieux vivre ensemble depuis plus de 45 ans. Je suis convaincu que sa consultation vous apportera des réponses et des idées utiles dans cette nouvelle aventure » Pierre-Gerlier Forest, président-directeur général.

Une édition 2026 renouvelée, parce que les connaissances évoluent!

L'ensemble de la section Bébé a été révisée et améliorée avec une attention particulière portée à la normalisation des défis que peuvent rencontrer les parents dans leur relation avec leur enfant. Le chapitre sur le développement de l'enfant, quant à lui, a été entièrement revu avec comme trame de fond l'importance pour l'enfant de développer un sentiment de sécurité et de confiance envers son parent, de jouer avec lui et d'explorer son environnement de façon autonome. Une nouvelle rubrique Le soutien au développement de l'enfant présente des façons de soutenir l'enfant dans les quatre sphères de son développement (moteur, cognitif, socioaffectif et langagier) et donne des exemples d'activités simples à réaliser avec lui, comme la lecture ou le jeu.

Par ailleurs, la section Famille met désormais au premier plan l'expérience des parents dans leur transition vers la parentalité. Quelques façons de s'y préparer et d'y faire face y sont suggérées. Grandement bonifiée, la section Famille vise à ce que l'ensemble des expériences parentales soient reconnues et expliquées. Des rubriques ont été améliorées et d'autres ajoutées (ex. : Être parent en contexte d'immigration, être parent en contexte de handicap et être parent d'un enfant adopté) pour tenir compte des particularités de tous et chacun.

Un site internet repensé par et pour les parents!

À la suite d'une consultation auprès du public, la version web du guide a été repensée et revampée pour mieux répondre aux besoins des usagers. Parmi les retours exprimés, la différence entre les modes de consultation du format papier par rapport au web est particulièrement ressortie. Le constat est clair: le livre est généralement lu de manière chronologique, pour obtenir de l'information générale, alors que la version numérique est visitée pour trouver réponse à des questions précises. Par conséquent, le guide numérique a été réorganisé et regroupe dorénavant les rubriques par des thèmes correspondant à des requêtes types en ligne. Cette nouvelle structure contribue à simplifier la navigation, améliorer l'expérience utilisateur et optimiser le temps de recherche investi.

L'édition 2026 du guide Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à deux ans allie innovation et expérience éprouvée pour mieux cheminer dans la parentalité.

Pour consulter le guide: www.inspq.qc.ca/mieux-vivre

SOURCE Institut national de santé publique du Québec

Pour information : Institut national de santé publique du Québec, [email protected]