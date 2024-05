RECONNAISSANCE À MESDAMES RITA DIONNE-MARSOLAIS ET CHRISTIANE PELCHAT

QUÉBEC, le 27 mai 2024 /CNW/ - Le Cercle des ex-parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec a tenu sa 30e assemblée générale annuelle les 6, 7 et 8 mai à Québec. L'assemblée générale a été l'occasion pour plus de 50 ex-parlementaires de se retrouver, mais également de décerner deux prix en hommage à deux ex-parlementaires.

Récipiendaire 2024 du prix Jean-Noël-Lavoie. Apparaissent sur la photo : Mme France Dionne, présidente du conseil d’administration du Cercle des ex parlementaires de l’Assemblée nationale du Québec, Mme Rita Dionne-Marsolais, récipiendaire du prix Jean-Noël-Lavoie ainsi que M. Normand Jutras, Vice-président du conseil d’administration et présentateur du prix. (Groupe CNW/Assemblée nationale du Québec) Récipiendaire 2024 du prix René-Chaloult. Apparaissent sur la photo : Mme France Dionne, présidente du conseil d’administration du Cercle des ex parlementaires de l’Assemblée nationale du Québec, Mme Christiane Pelchat, récipiendaire du prix René Chaloult ainsi que Mme Lucienne Robillard, présentatrice du prix. (Groupe CNW/Assemblée nationale du Québec)

En effet, le Cercle décerne le prix Jean-Noël-Lavoie à un ou une ex-parlementaire qui s'est particulièrement distingué(e) par son engagement auprès du Cercle et de ses membres. Ce prix souligne l'implication d'un(e) ex-parlementaire au sein du conseil d'administration, des différents comités ou des activités de l'association.

Le Cercle remet également le prix René-Chaloult à un ou une ex-parlementaire en reconnaissance de son engagement au service de ses concitoyens avant, pendant et après sa vie parlementaire. Ce prix est un hommage à l'ensemble d'une carrière particulièrement prolifique.

Pour 2024, le prix Jean-Noël-Lavoie est remis à Mme Rita Dionne-Marsolais, députée de Rosemont de 1994 à 2008, en reconnaissance de son implication au sein du conseil d'administration du Cercle. En effet, entre 2010 et 2022, elle y a occupé de nombreux postes, dont la présidence. C'est alors que l'Amicale des anciens parlementaires est devenue le Cercle des ex-parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec. Dossier fort compliqué qu'elle a piloté avec brio!

« Somme toute, le Cercle a pu se compter chanceux d'avoir en son sein une femme telle que Rita Dionne-Marsolais. Cela a été à notre grand avantage. Le Cercle a pu profiter au cours des 12 années où elle a été des nôtres de sa ténacité, de son souci du travail bien fait, de sa capacité de livrer à temps, la procrastination ne faisant pas partie de sa vie, de son efficacité, [et] de son sens de la diplomatie. De plus, je ne devrais pas utiliser le passé puisqu'elle est encore active au Cercle, notamment au sein du Comité de la revue Le Temps de parole. »

Extrait de la présentation de Mme Dionne-Marsolais par M. Normand Jutras, député de Drummond (1994‑2007), lorsque le prix lui a été décerné.

Le prix René-Chaloult a été remis à Mme Christiane Pelchat, députée de Vachon de 1985 à 1994, pour souligner l'ensemble de sa carrière particulièrement inspirante.

« Christiane est le symbole même de l'engagement pour la démocratie et la justice sociale, au Québec comme à l'étranger. Elle fut élue jeune députée à l'Assemblée nationale durant deux mandats puis Présidente du Conseil du statut de la femme. Particulièrement préoccupée par les inégalités socio‑économiques, ses travaux ont mené à la modification de la Charte des droits et libertés sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Au plan international, elle fut déléguée générale du Québec au Mexique et contribua à la formation d'élus dans plusieurs pays d'Afrique. Elle œuvre depuis de nombreuses années à la Fondation Serge Marcil, créée avec son défunt mari, qui vient en aide à des enfants abandonnés en Haïti. Christiane fait actuellement une maîtrise en droits des femmes, poursuivant ainsi ce qui fut un fil conducteur important de sa carrière. Sa détermination, son dynamisme, sa volonté de faire bouger les choses à la fois dans les textes de loi et dans la pratique en font un exemple d'ex-parlementaire de haut niveau. »

Extrait de la mise en candidature de Mme Pelchat signée par Mmes Marie Malavoy, députée de Sherbrooke (1994‑1998) et de Taillon (2006‑2014), Louise Harel, députée de Maisonneuve (1981‑1985) et d'Hochelaga-Maisonneuve (1989‑2008), Claire Isabelle, députée de Huntingdon (2018‑2022), Lucienne Robitaille, députée de Chambly (1989‑1994), de Saint-Henri-Westmount (1995‑1997) et de Westmount-Ville-Marie (1997‑2008) et Carole Théberge, députée de Lévis (2003‑2007).

Source et renseignements :

Alexandra Takech, coordonnatrice

Cercle des ex-parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec

Assemblée nationale du Québec

Téléphone : 367 995-0041

[email protected]

Photos des récipiendaires des prix Hommage remis par le Cercle des ex-parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec le 7 mai 2024

Récipiendaire 2024 du prix Jean-Noël-Lavoie

Récipiendaire 2024 du prix René-Chaloult

SOURCE Assemblée nationale du Québec