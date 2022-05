Reconduction du moratoire sur la pêche à la perchaude au lac Saint-Pierre et dans les secteurs du fleuve Saint-Laurent compris entre le pont Laviolette et Saint-Pierre-les-Becquets

Les études réalisées au cours des dernières années démontrent que dans ces deux secteurs du fleuve, le moratoire permet à la population de perchaudes de se maintenir, mais à un niveau d'abondance faible. L'instauration d'une pêcherie durable ne sera possible que lorsque la production de jeunes perchaudes sera suffisante pour compenser une éventuelle récolte d'individus adultes par la pêche.

Le gouvernement du Québec réitère sa volonté d'investir les efforts nécessaires au rétablissement de la population de perchaudes du lac Saint-Pierre. La santé de l'écosystème demeure la principale cause de l'absence de rétablissement de cette espèce.

Dans les dernières années, plus de 16 M$ ont été investis par le gouvernement du Québec afin d'intensifier les mesures permettant de diminuer les pressions des activités anthropiques, notamment l'agriculture intensive, sur l'écosystème et de restaurer la qualité de l'eau et les milieux désignés comme prioritaires.

Le MFFP, le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) poursuivent donc leur collaboration et verront à accélérer la mise en œuvre des diverses mesures essentielles à la restauration de l'écosystème. Ils entendent également déposer un plan d'action bonifié dans la prochaine année.

Le Ministère poursuivra ses interventions, notamment par la gestion des cormorans à aigrettes et des cormorans nicheurs. De plus, depuis l'été 2021, le Ministère collabore avec Pêches et Océans Canada à un projet de réduction de la disponibilité d'habitats pour ces oiseaux, prédateurs de poissons, au lac Saint-Pierre en période de migration. Il s'agit d'installations de filets qui ont fait leurs preuves pour empêcher les cormorans de nicher et de se reposer sur les îlots artificiels de pierre nécessaires à la gestion des glaces.

Rappelons que, là où s'applique le moratoire sur la pêche à la perchaude, les plans d'eau continuent d'être fréquentés par 40 000 adeptes de la pêche sportive qui recherchent plusieurs espèces de poissons d'intérêt, dont le doré jaune, le doré noir, le maskinongé, le grand brochet et la barbotte brune. D'ailleurs, l'activité de pêche hivernale a battu son plein, en 2022, avec plus de 750 cabanes, individuelles ou associées aux huit centres de pêche, dont un tout nouveau cette année. Le MFFP continue à offrir ses mesures de soutien à l'industrie de la pêche sportive par le biais de son Plan de développement de la pêche sportive au Québec (12 M$; 2022-2025).

Le moratoire s'applique au territoire de l'Aire faunique communautaire du lac Saint-Pierre et entre le pont Laviolette et une ligne reliant un point situé à 50 mètres en aval du quai de Batiscan et à un point situé à 50 mètres en aval du quai de Saint-Pierre-les-Becquets (y compris les parties des rivières se situant entre les routes 132 et 138 et le secteur de la baie Lavallière; voir carte). Pour plus de renseignements, les personnes intéressées sont invitées à consulter la réglementation au lien suivant : https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/peche-sportive/.

Le Ministère invite les citoyens et citoyennes à poursuivre leur collaboration en rapportant tout acte de braconnage ou geste qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel. Pour ce faire, ils peuvent communiquer avec SOS Braconnage - Urgence faune sauvage, au numéro sans frais 1 800 463-2191, sur le site Web du Ministère ou au bureau de la protection de la faune le plus près.

